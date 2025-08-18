BOYNEXTDOOR¡¢6¿Í¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¤ò¶Å½Ì¤·¤¿½éÉ½»æ¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉÕÏ¿¤â
¡¡6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦BOYNEXTDOOR¤¬¡¢22ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡ØViVi¡Ù10·î¹æÆÃÊÌÈÇ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£Æ±»ï½éÉ½»æ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¸ÄÀ¤¿¤Ã¤×¤ê¡ªBOYNEXTDOOR¤ÎÉÕÏ¿¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¡BOYNEXTDOOR¤Ï¡¢BTS¤äSEVENTEEN¤Ê¤É¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½êÂ°¤¹¤ëHYBE MUSIC GROUP¤ÎKOZ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿6¿ÍÁÈ¡£2023Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È·ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëZICO¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢º£Ç¯7·îËö¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥Þ¥Ë¥é¡¢ÂæÏÑ¡¢¹á¹Á¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Î¹ç·×13ÅÔ»Ô¤ò7¥ö·î´Ö¤Ç½ä¤ë23¸ø±é¤Î½é¤ÎÃ±ÆÈ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë¤«¤«¤ï¤ê¡¢¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤ÇÅù¿ÈÂç¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î6¿Í¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖBOYNEXTDOOR the GROOOOVE!!¡×¤È¤Ê¤ë¡£6¿Í¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¥°¥ë¡¼¥ô¡¢6¿Í¤À¤±¤Î¶õµ¤´¶¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿10¥Ú¡¼¥¸¤Î¥«¥Ð¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¤ÈÆÃÊÌÈÇ¤Ç³¨ÊÁ¤Î°Û¤Ê¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉÕÏ¿¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æ±»ï¸ø¼°SNS¤ÈYouTube¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊBOYNEXTDOOR¤ÎÆ°²è¡õ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤¤ç¤¦¤«¤é½ç¼¡¸ø³«¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿³Ú¤·¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä¡¢»£±ÆÉñÂæÎ¢¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¡¢Q¡õAÆ°²è¤Ê¤É¡¢¡ÈÆ°¤¯¡ÉBOYNEXTDOOR¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
