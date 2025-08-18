ボリューミーな胸元がむき出し…歌手ヒョナ、ほぼアンダーウェアのみの大胆露出SHOT【PHOTO】

歌手のヒョナが大胆な姿を公開した。

【写真】ヒョナ、たわわな"胸元”むき出し

ヒョナは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

公開された写真には、アンダーウェアの上から深いVネックの黒ジャケットをドレス風に着こなしたヒョナの姿が収められている。大胆に露出したファッションからはタトゥーもあらわになっており、妖艶な雰囲気で視線を奪った。

（写真＝ヒョナInstagram）

なお、ヒョナは昨年10月、ボーイズグループHighlight出身のヨン・ジュンヒョンと結婚。最近では4月30日に新曲『Mrs. Nail』をリリースし、約1年ぶりに歌手としてカムバックを果たした。

◇ヒョナ プロフィール

1992年6月6日生まれ。2007年にJYPエンターテインメントからWonder Girlsの一員としてデビューするが、健康上の理由で脱退。その後、CUBEエンターテインメントに移籍し、2009年に4Minuteのメンバーとして再デビューした。2011年にはBEASTのチャン・ヒョンスンとユニット「Trouble Maker」を結成。「2011 MAMA」のステージでは異例の“キスパフォーマンス”を披露し、大きな話題に。2022年11月には6年間交際してきた歌手イドン（DAWN）と破局。2024年1月、HIGHLIGHT出身のヨン・ジュンヒョンとの交際を公表した。