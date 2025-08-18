お笑いタレント有吉弘行（51）が、17日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。マツコ・デラックスの腰の亜脱臼を心配した。

マツコは15日放送のTOKYO MX「5時に夢中！」放送5000回を記念した公開生放送「祝！放送5000回記念 5時に夢中！万博」を欠席していた。

有吉は番組共演歴が長いマツコを心配し「マツコさんの亜脱臼って、外れるっていうか、ずれるみたいね。腰の骨がずれると相当痛そうだなと思うんだよね」と切り出した。

そして「番組で言ってたのよ。『今年は夏休み取って、山か海どっちか行くんだ』って。珍しいねって。よかったねって。行けたのかな？ 行けなかったらショックだろうなと思って。大変だよね、身体が大きいと」と語った。

マツコは4日と11日の「5時に夢中」生放送を欠席。4日は夏休みで、11日は急きょ欠席だった。11日、仕事で羽田空港で向かった際に腰痛を発症したといい、番組内では「亜脱臼っていう表現がついてるみたいですけど」「羽田空港の駐車場で動けなくなった」などと説明していた。