2打差の単独首位から出た岩井明愛（23＝Honda）が6バーディー、ノーボギーの66で回り、通算24アンダーで逃げきってツアー初優勝を飾った。双子の千怜（23＝Honda）は通算19アンダーで3位だった。

◇岩井 明愛（いわい・あきえ）

☆生まれ＆サイズ 2002年（平14）7月5日生まれ、埼玉県川島町出身の23歳。埼玉・川島中―埼玉栄高―武蔵丘短大卒。1メートル61、59キロ。血液型A

☆家族 父・雄士さん、母・恵美子さん、妹・千怜、弟・光太さん（日大ゴルフ部）

☆ゴルフ歴 8歳の時、父・雄士さんの影響で千怜とともにゴルフを始める。中学時代は陸上やサッカーにも打ち込み、埼玉栄高進学後、ゴルフに専念。18年全国高校選手権春季大会優勝。20年日本女子オープンでローアマに輝く

☆日本ツアー 21年6月プロテストに合格。同年9月下部ツアーの山陽新聞レディースでプロ初優勝。23年KKT杯バンテリン・レディースでツアー初優勝。同年9月の住友生命レディース東海クラシック、ミヤギテレビ杯ダンロップ女子では史上4人目の2週連続完全優勝。ツアー通算6勝

☆趣味 サッカー