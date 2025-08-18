◆米女子プロゴルフツアー ポートランド・クラシック 最終日（１７日、米オレゴン州コロンビアエッジウォーターＣＣ＝６４９７ヤード、パー７２）

最終ラウンドが行われ、米ツアー本格参戦１年目の岩井明愛（あきえ、ホンダ）が６バーディー、ボギーなしの６６で通算２４アンダーに伸ばし、米ツアー初優勝を飾った。

２位と２打差の首位で出て、５番、６番と連続バーディー。１１番では５メートル弱のバーディーパットを決め、１４番でも伸ばした。双子の妹・岩井千怜（ちさと、ホンダ）、ガーリーン・カウル（米国）、グレース・キム（オーストラリア）、リン・グラント（スウェーデン）らが追い上げる中、安定したゴルフで逃げ切った。

明愛は２月のホンダＬＰＧＡ（タイ）で最終日に６１と猛チャージを見せても１打差の２位。単独トップで最終日を迎えた４月のＪＭイーグルＬＡ選手権も１打差で２位だった。今大会は今季３度目の最終日最終組でプレーし、米ツアー１７戦目で悲願の頂点に立った。

５月のリビエラマヤオープンで初優勝した千怜に続く姉妹Ｖ。米ツアーではアニカ（７２勝）、シャーロッタ（１勝）のソレンスタム姉妹、モリヤ（３勝）、アリヤ（１２勝）のジュタヌガーン姉妹、ジェシカ（６勝）、ネリー（１５勝）のコルダ姉妹に続く史上４組目の姉妹優勝で、双子では初の快挙となった。

◆岩井 明愛（いわい・あきえ）２００２年７月５日、埼玉県出身。２３歳。陸上に励んでいた小２の時、父・雄士さんの影響で双子の妹・千怜とともにゴルフを始める。埼玉栄高を経て、武蔵丘短大在学中の２１年６月にプロテスト合格。２３年のＫＫＴ杯バンテリンレディスで初優勝。同年９月に２週連続完全優勝。２４年は３勝を挙げ、通算６勝。今季から千怜（同８勝）とともに米ツアー本格参戦。好きな歌手はＭｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ。１６１センチ。家族は両親と妹、弟。