£²Ï¢ÇÔÃæ¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬£¸²ó¤Ë£´ÅÀº¹ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡¡£´²ó£´¼ºÅÀ¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤Î¹õÀ±¾Ã¤¨¤ë
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ê£±£·Æü¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê£³£¹¡Ë¤¬£±£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¸Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢£´²ó¤Ç£¸£²µå¤òÅê¤²¡¢£³°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¡¢£µÃ¥»°¿¶¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Æ¡¢£³¾¡ÌÜ¤òÆ¨¤·¤¿¡£½é²ó¤Ë£²ÈïÃÆ£´¼ºÅÀ¤Ç£´ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢£¸²ó¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¿¤á£´ÇÔÌÜ¤È¤Ê¤ë¹õÀ±¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£¡Ö£±ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤È¤Îº£µ¨½éÂÐ·è¤Ï±¦Á°°ÂÂÇ¤Èº¸Èô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÏÂçÃ«¤Ë±¦Á°°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢Â³¤¯¥Ù¥Ã¥Ä¤Ë¤â¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ÆÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£¥¹¥ß¥¹¤ò±¦Ä¾¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï£²µåÏ¢Â³¶õ¿¶¤ê¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ·ø±¦¤Ë£±£µ¹æ£³¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ÆÀè¼èÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£²»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é¥Ñ¥Ø¥¹¤Ë¤â¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òº¸ÍãÀÊ¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ£²£°¹æ¥½¥í¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò£´ÅÀ¤Ë¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£²²ó¤ÏÀèÆ¬¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é»Íµå¡£¥±¥Í¥Ç¥£¤Ïº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢£±»à°ìÎÝ¤ÇÂçÃ«¤È¤Î£²ÂÇÀÊÌÜ¤Ï½éµå¤Î´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥·¥ó¥«¡¼¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤ì¤Æº¸Íã¤ØÈôµ÷Î¥£³£´£¶¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó£±£°£µ¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÂçÈôµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹¼êÁ°¤Ç¼ºÂ®¤·¤Æº¸Èô¤ËÍÞ¤¨¡¢£²»àÆóÎÝ¤Ç¥Ù¥Ã¥Ä¤âÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤ÏÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££³²ó¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤ÎÂÐÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥ß¥¹¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤«¤é£²¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç½é¤á¤Æ£³¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡££´²ó¤â¥Ñ¥Ø¥¹¡¢¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤«¤é£²¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É£³¼ÔËÞÂà¤ÇÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï£´ÅÀ¤òÄÉ¤¦£³²ó¤Ë¥¿¥Æ¥£¥¹¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢£µ²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤Î¥í¥ì¥¢¥Î¤¬£±£¹¹æ¥½¥í¡££¶²ó¤Ë¤Ï£±»àÆóÎÝ¤Ç¥ª¥Ï¡¼¥ó¤¬±¦Íã¤ØÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡££¸²ó¤Ë£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢ÂåÂÇ¡¦¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹¤ÎÍ·¥´¥í¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡±¦Éª±ê¾É¤Ê¤É¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï£··î£·Æü¡ÊÆ±£¸Æü¡Ë¤Ëº£µ¨½éÅÐÈÄ¡££µÅÐÈÄÌÜ¤À¤Ã¤¿Æ±£³£°Æü¡ÊÆ±£¸·î£±Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥á¥Ã¥ÄÀï¤Ç¤Ï£·²ó£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¡¢ÆüÊÆÄÌ»»¤Ç¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£²£°£´¾¡ÌÜ¤Îº£µ¨½é¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£±¦Éª¤ò²¼¤²¤ë¿·¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë²þÎÉ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÀ©µå¤¬°ÂÄê¤·¡¢Á°²óÅÐÈÄ¤Î£±£±Æü¡ÊÆ±£±£²Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç¤â£¶²ó£±¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Æ£²¾¡ÌÜ¡Ê£³ÇÔ¡Ë¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬£±¥²¡¼¥àº¹¤ÎÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿¼ó°Ì¹¶ËÉ£³Ï¢Àï¡££±¡¢£²ÀïÌÜ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬À©¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï£±¥²¡¼¥àº¹¤Î£²°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢¡¤³¤ÎÆü¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÎÅêµå·ë²Ì
¡Ê£±¡Ë±¦°Â¡¢»Íµå¡¢±¦Ä¾¡¢ÃæËÜ£³¡¢»°¥´¡¢º¸ËÜ£±¡¢¶õ»°¿¶
¡Ê£²¡Ë»Íµå¡¢º¸Èô¡¢º¸Èô¡¢ÃæÈô
¡Ê£³¡Ë¶õ»°¿¶¡¢¶õ»°¿¶¡¢ÃæÈô
¡Ê£´¡Ë¶õ»°¿¶¡¢¶õ»°¿¶¡¢ÆóÈô