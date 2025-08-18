充実週。特に仕事は停滞していたことが一斉に回り出します。あなたも早めに気持ちを切り替え行動して。



金運は自己投資にツキあり。生きたお金を使えそう。



ただ、週末は食品ロスに注意を。



恋愛は飄々としたムードの人と進展する暗示が。トレンドなデートスポットも○。