東京を除いても関東にはいくつか名門国立大学がある。今回は学生の声も交えながら、横浜国立大学、千葉大学、筑波大学の3校がそれぞれどのような雰囲気なのか見ていきたい。夏のオープンキャンパスと併せて、大学選びの参考にしてみてほしい。

横浜国立大生の生活と性格

横国大生の大半は、「そこそこ学び、そこそこ遊ぶ」平和な優等生たちだが、首都圏国立大の千葉大や埼玉大とはやや違い、「小市民的で活気がない」という感じではない。

好きなことに熱中している我が道タイプも存在。おしゃれな人も多く、シンプルファッションにもこだわりが見られる。学祭などもけっこう盛り上がる。全体的には派手でも地味でもないバランスの取れた学生が主流だ。

懐具合も平均的。家賃の平均額は5万円程度。地元神奈川県出身者が全体の4分の1以上を占める。学生らは、「みんな良くも悪くも周りの目を気にして、はじけても節度を守る」「遊び場所がないので授業が終わると自宅に帰るのが基本」「男子でも自炊率が高く、堅実でいいパパになりそうな人が多い」と語る。

サークルは運動系・文化系ともに一般的なものはほぼ存在する。ワンキャンパスなので他学部との交流もあり、学内カップルもけっこういる。学外との交流は少なめだが（横浜市内の他大学との単位交換制度はある）、鎌倉女子大やフェリス、東洋英和あたりのサークルとの行き来はいちおうある。

学生生活についてはポジティブな声が多い。

「いい人が多く、ストレスが少ない。横国が好きな人が多いと思います」（理工学部生）

「研究室は10人前後のところが多く、しっかり面倒を見てくれている。合宿や研究室対抗のスポーツ大会などもあって楽しい」（理工学部生）

「ゼミは企業と繋がりのあるところも多く、進路を決めるうえで役立った。倍率の高いゼミもある」（経営学部生）

「早い段階から専門的なことが学べ、実践的な授業が多いので、本気で教師をめざせる」（教育学部生）

