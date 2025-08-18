◇ナ・リーグ ドジャース 5―4 パドレス（2025年8月17日 ロサンゼルス）

パドレスのダルビッシュ有投手(39)が17日(日本時間18日)、ナ・リーグの西地区首位攻防戦の敵地ドジャース戦に先発。2本塁打を浴びるなど4回3安打2四球5三振4失点で降板し、勝ち負けはつかなかった。ドジャース・大谷翔平投手(31)との対戦は右前打、左飛で2打数1安打だった。

16日に39歳の誕生日を迎えたダルビッシュは初回、「1番・DH」で出場した大谷に直球を右前に運ばれ、1死一、二塁から4番・フリーマンに中堅右へ3点本塁打を浴びた。さらに2死後、6番・パヘスに左越えソロを打たれ、この回4失点となった。

その後は立ち直り、2〜4回は1四球を与えたのみ。2回の大谷との対戦は左翼フェンス前まで打球を飛ばされたものの左飛に仕留めた。2点ビハインドの4回82球で降板した。

パドレスは5回に7番・ロレアノのソロ本塁打、6回には6番・オハーンの適時二塁打で3―4と1点差に詰め寄った。8回には2死二、三塁から内野ゴロの間に1点を返して同点とし、ダルビッシュの負けが消えた。