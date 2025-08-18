²Ï¹çÍ¥¼Â¡Öº£¤ÎÀ¤³¦¤ÈÂÐÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¡×¡¡½Ð±éºî¤¬²÷µó¡¢ºÇ¹â¾Þ¤È¥ä¥ó¥°¿³ºº°÷¾ÞÆÃÊÌ¾Þ¤òW¼õ¾Þ
ÇÐÍ¥¤Î²Ï¹çÍ¥¼Â¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬16Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥í¥«¥ë¥Î¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÂè78²ó¥í¥«¥ë¥Î¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ù¤Ë¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¡¢»°Âð¾§´ÆÆÄ¤ÈÅÐ¾ì¡£ºÇ¹â¾Þ¤È¥ä¥ó¥°¿³ºº°÷¾ÞÆÃÊÌ¾Þ¤òW¼õ¾Þ¤·¤¿ºîÉÊ¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»°Âð´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ØPlayback¡Ù¡Ê2012Ç¯¸ø³«¡Ë°ÊÍè¡¢13Ç¯¿¶¤ê2ËÜÌÜ¤Î½ÐÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØÎ¹¤ÈÆü¡¹¡Ù¡Ê11·î7Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡Ë¤¬¡¢ºÇ¹â¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤ë¶âÉ¿¾Þ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¡¢¼ã¤¤¿³ºº°÷¤¿¤Á¤¬Áª¤Ö¥ä¥ó¥°¿³ºº°÷¾ÞÆÃÊÌ¾Þ¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¤Ï¡¢¤Ä¤²µÁ½Õ¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡Ø³¤ÊÕ¤Î½ö·Ê¡Ù¡Ø¤Û¤ó¤ä¤éÆ¶¤Î¤Ù¤ó¤µ¤ó¡Ù¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¤µ¤ó±é¤¸¤ëµÓËÜ²È¡¦Íû¤ÎÎ¹Àè¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÉÁ¤¯¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤¹¡£
¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ø¼°¾å±Ç¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¿¤¿¤¨¤é¤ì¡¢¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÈó¾ï¤ËÁ¡ºÙ¤Ç¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤ò¿´¤Ë¶Á¤¯Êª¸ì¤Ø¤È°ú¤¹þ¤ß¡¢±ÇÁü¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÑ³¤µ¤È¶¯¤µ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²Ì¤ò¼õ¤±»°Âð´ÆÆÄ¤Ï¡¢´ÑµÒ¤ä¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Þ¤¨¡¢ºÇ°¤Ê¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢°ìÂÎ±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ë¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¿¼¤¯Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò»£¤ê¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢»ä¤Ï±Ç²è¤½¤Î¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¤ä¿®Íê¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤Î°¦¤ò¤Õ¤¿¤¿¤Ó´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿²Ï¹ç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇË¤«¤Ê±Ç²è¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤ç¤¦¤³¤³¤ËÍè¤Æ¡¢¡Èº£¤ÎÀ¤³¦¤ÈÂÐÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤Ê¤ó¤À¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥í¥«¥ë¥Î±Ç²èº×¤Î³§¤µ¤ó¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢W¼õ¾Þ¤·¤¿ºîÉÊ¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²èÀëÅÁ²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ø¥í¥«¥ë¥Î¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ù¤Ï1946 Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥«¥ó¥Ì¡¢¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ë¤Ê¤é¤ÖÎò»Ë¤¢¤ë¹ñºÝ±Ç²èº×¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢°á³ÞÄçÇ·½õ´ÆÆÄ¤Î¡ØÃÏ¹öÌç¡Ù¡¢»ÔÀîÖÂ´ÆÆÄ¤Î¡ØÌî²Ð¡Ù¤Ê¤É¤¬¶âÉ¿¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£