ANNA SUI×ザ ストリングス表参道♡幻想的ローズアフタヌーンティー登場

ニューヨーク発のファッションブランド「ANNA SUI」とザ ストリングス 表参道が初コラボ！2025年9月18日～11月18日限定で『ファンタジー&ローズ アフタヌーンティー』が登場します。ブランドの象徴カラー・パープルやローズモチーフを、秋の旬素材と掛け合わせた特別メニューが勢揃い。テラス席はパープルローズや蝶の装飾で彩られ、五感で楽しめる幻想的なティータイムが待っています。

幻想的なANNA SUIワールド全開のメニュー

アフタヌーンティーは、7種のスイーツと3種のセイボリーで構成。

スイーツ（全7種）

ANNA SUIパープルモンブランマフィン／ブルーベリーパンナコッタ&パープルゼリー／ブラックマカロンのラズベリーサンド／ベリーのチョコレートタルト／レッドリップのチョコレートロリポップ／パープルバタフライムース／ラズベリーのレッドローズムース

セイボリー（全3種）

黒猫TITIのブラックバーガー／ローストビーフと紫キャベツのタルト／紫芋スープ キャビア添え

価格は平日5,800円／休日6,300円（税・サービス料込）から。

その他スペシャルドリンクセットやパフェ付きプラン（～11,400円）も展開。テイクアウトセットは8,800円でホームパーティにも最適です。

ダノン ビオ®秋限定♡和梨＆紅ふじりんご・マスカット＆アップルで世界旅行気分

スペシャルドリンク&パフェでさらに華やかに

ANNA SUIらしいカラーとモチーフを取り入れたドリンク&パフェも必見。

スペシャルドリンク



ファンタジーブルーム（1,972円・アルコール）／スカーレットロマンス（1,610円・ノンアルコール）

パフェ



アナ スイ ファンタジーパフェ（2,800円）は、カシスソースやバイオレットゼリー、洋梨、いちごを重ね、蝶の羽のようなチュイルを飾った華やかな一皿。

さらに、ランチやディナーコースにミニアフタヌーンティーが付くプラン（5,900円～6,900円）も用意されています。

限定ノベルティ&フォトジェニックな空間

コラボ限定のランチョンマット、コースター、メニュー表が全プランに付属。

公式サイト限定プランでは、ANNA SUIのハンドミラー（先着50名）やハンドクリームサンプルもプレゼント。

テラス席はパープルローズや蝶モチーフの装飾、黒猫のぬいぐるみやローズストライプの傘貸出など、撮影スポットも充実。秋の女子会やデートにぴったりです♪

秋だけのANNA SUIティータイムを逃さないで♡

ザ ストリングス 表参道とANNA SUIの夢のコラボが叶える、この秋だけの特別なティータイム。

華やかなスイーツやセイボリー、スペシャルドリンクとともに、ブランドの世界観に浸れる非日常空間を満喫できます。フォトジェニックな空間演出や限定ノベルティも魅力。

ファッションと食の融合を楽しめるこの機会を、ぜひお見逃しなく。