フリーアナウンサーの有働由美子（56）が、16日に放送されたMBSテレビ「おしゃべり小料理ゆみこ」に出演。人生やり直すならなりたい職業を告白した。

この日のゲストは元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏と、元ラグビー日本代表の廣瀬俊朗氏。2人とも大阪府立北野高校出身で、有働の後輩にあたる。

番組では高校時代の話でも盛り上がり、有働は「あの頃に戻ったら、何になりたいのか？今のままでいいのか？」と、人生やり直すならの質問をふった。

考えていた2人に対して、有働は一番に「もう1回やるんやったら、ホンマに勉強して、国立の法学部に行って、弁護士になりたかったですよ」とキッパリ語り、2人は驚いた。「人権弁護士で“ゼニゲバ”のやつが来た時に絶対に勝ったる！みたいな」と正義感の強い弁護士に憧れを抱いていた。

高校時代に、父からは「一浪したら嫁に行かれへんぞ」と言われて、納得した自分がいたといい、多少は後悔があるようだ。だが、橋下氏も廣瀬氏も基本は今の人生を選択すると話すと、有働は「まじで！みんな凄い」と驚きを隠せなかった。

さらに「有働さん、今後どうするんですか？」と橋下氏にふられると、有働は「キャスターせんとこうと思ったけど、求められるのはキャスターになりますよね」とポツリ。「でも、いずれは小料理屋とかやって。“橋下さん、もう1回やらへん？”“国のために一肌脱いで、もう1回立たへんか”みたいなネゴシエーターする小料理屋やりたい」と、将来の願望も口にしていた。