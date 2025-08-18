¡ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ÉÊæÀî²Ì²»¡¡Èþ¥Ø¥¢¡¦¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¯¤ÆÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ¨¤¤¡ªÌ¥ÎÏÅª¡×
¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊæÀî²Ì²»¡Ê39¡Ë¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Èþ¥Ø¥¢¡¦¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËè¥·¡¼¥º¥ó¹±Îã¤Îº¬ËÜ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¡º£Ç¯¤â²Æ¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼¾µ¤ÂÐºö¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¡¼Æ¬¤ÎÂç¤¤µ¤¬°ì²ó¤êÊÑ¤ï¤ë¡ÄÊÊ¤ÃÌÓ¶²¤ë¤Ù¤·¡¡¥µ¥í¥ó¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¡@loana_roppongi¡¡¤Ç¡¡@yujiyamane¡¡¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¡¥Ø¥¢¥À¥á¡¼¥¸¤ò¤«¤Ê¤êÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÇÈ±¤ÎÌÓÏ«¤ï¤ê¤¿¤¤Êý¥ª¥¹¥¹¥á¤À¤è¤©¤©¤¦¡ª¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡ÖåºÎï¤Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþ¤·¤¯¤ÆÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ¨¤¤¡ªÌ¥ÎÏÅª¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö²Ì²»¤Á¤ã¤óåºÎï¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡¡²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»äÉþ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¡¦¥È¥Ã¥×¥¹¡õ¿å¿§¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÊæÀî¤Ï¸½ºß¡¢ABEMAÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ÖABEMA¡¡Prime¡×¤Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¡£¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë70¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¼ñÌ£¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢ÎÁÍý¡¢Æüµ¢¤êÎ¹¡¢¶¥ÇÏ¡£»ñ³Ê¤Ïµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢Èë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î¡£·ì±Õ·¿¤ÏA¡£