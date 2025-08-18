新日本プロレスは１７日、公式ＷＥＢで棚橋弘至の引退試合、柔道男子１００キロ級で２０２１年東京五輪金メダル・ウルフアロンのプロレスデビュー戦が行われる来年１・４東京ドーム『ＷＲＥＳＴＬＥ ＫＩＮＧＤＯＭ ２０ ｉｎ 東京ドーム』のチケット概要を発表した。

一般発売は１０月１日から開始になるチケットの入場料金（税込み）は以下の通り。

▼棚橋弘至引退特別シート（特典付）１００万円※プラ柵内 最前列

▼ロイヤルシート・２列目（特典付）３５万円※プラ柵外 最前列

▼ロイヤルシート・３列目（特典付）２０万円

▼ロイヤルシート（特典付）１０万円

▼アリーナＡ ３万５００円（当日３万１０００円）

▼アリーナＢ ２万５００円（当日２万１０００円）

▼アリーナＣ １万３５００円（当日１万４０００円）

▼１Ｆスタンド １万３５００円（当日１万４０００円）

▼バルコニースタンド（１塁側／食事付き）３万２０００円

▼バルコニースタンド（３塁側／食事なし）１万５５００円（当日１万６０００円）

▼２ＦスタンドＡ ８５００円（当日９０００円）

▼２ＦスタンドＢ ６５００円（当日７０００円）

▼ソファーシート（４枚セット）８万円※４名分

▼ファミリーシート（４枚セット）５万２０００円※４名分

▼ＷＫボックス席（４名用）１１万２０００円※４名分

▼ＷＫボックス席（６名用）１６万８０００円※６名分

▼ＷＫボックス席（８名用）２２万４０００円※８名分

▼逸材シート １２３１円

▼車椅子席（１Ｆスタンド）１万３５００円（当日１万４０００円）

▼小中高生：３０００円（当日のみ／本人確認・要身分証明書）

「棚橋弘至引退特別シート」は、「Ｐｏｎｔａパス会員特別先行」「ローソンチケット特別先行」での取り扱いはなし。「ファンクラブ先行」「一般発売」も通常とは受付方法が異なり、詳細は決定次第、告知される。

１００万円の「棚橋弘至引退特別シート・最前列（プラ柵内／特典付）」はプラ柵の内側に設置される特別席。購入特典として、大会終了後行う棚橋弘至選手との撮影会に参加できる。「ロイヤルシート」と同一の特典（グッズ／後日発表）も予定。

１２３１円の「逸材シート」は棚橋からの「お年玉」で１２３１席限定。座席は「２Ｆスタンド外野寄りのエリアとなります」と告知していた。