◆秋季高校野球静岡県予選▽１回戦 静清３−２島田樟誠（１７日・島田球場）

静岡県予選１回戦２６試合が行われた。静清は島田樟誠に３―２で逆転サヨナラ勝ち。１点を追う９回２死二、三塁で代打・名波晶（１年）が中前へ劇的な一打を放った。

静清の背番号１３・名波が島田樟誠との接戦に決着をつけた。１点を追う９回、安打と四球で２死二、三塁のチャンス。長田仁志監督（７２）から代打に指名されると、「緊張しました」と言いながらもカーブをフルスイング。中前へ運んで走者２人を迎え入れ、ベンチから飛び出した仲間に歓喜の出迎えを受けた。

１６９センチ、７２キロとガッチリした体格で、小笠浜岡シニア時代は５番で捕手。監督が「守備が良くなればレギュラーを取れる」と評価するスラッガーだ。名波も「打つことには自信があります。感触も良く、落ちると思った。気持ち良かった」と、初のサヨナラ打を笑顔で振り返った。

打線は８回まで８安打を放ちながら、初回の１点にとどまっていた。７回２死一、二塁から４番・鈴木大和三塁手（２年）が左前打を放ったものの、二塁走者が本塁で憤死。８回も２死満塁と攻めたが、あと一本が出なかった。

それだけに名波の一本は大きかった。７回を３安打２点に抑えた、エースの仲秋旬輝主将（２年）は「打ってくれると信頼していました」。指揮官も「選手がよくやってくれました」と目を細めた。（里見 祐司）

〇…静岡市立は相良に７−１。後半に打線が爆発して相良を退けた。１６日のゲームが降雨のため４回裏からの継続試合に。初めての経験に戸惑いもあったが、「まだ序盤だったので切り替えができた。うまく試合に入れた」と安井信太郎監督（６１）。初回に先制三塁打を放っていた４番・山下聡太三塁手（２年）も、「相手の投手に対して、いいイメージが残っていた」と７回に二塁打。１６３センチ、６３キロと小柄な主砲は「今後もチャンスで打つ」と意気込んでいた。

★相良・山下大海投手（ピンチでも笑顔で完投）「１６日はしっかり休んだので、いい投球ができた。聖隷クリストファーの高部（陸）投手を見習って投げました」

〇…静岡北は藤枝北に９−２。１年生左腕・山杉颯汰が７回を７安打２点に抑え、昨夏以来の公式戦勝利をチームに呼び込んだ。小５から一緒に野球を始めた双子の兄・晄汰は、捕手として今夏の県大会でベンチ入り。だが自分は入れず、「悔しくて練習しました」。努力を重ねて背番号１をつかみ、「中学時代のように、またバッテリーを組みたい」と兄弟そろっての活躍を誓った。