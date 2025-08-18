今週の12星座占い「蟹座（かに座）」全体運・開運アドバイス【2025年8月18日（月）〜8月24日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年8月18日（月）〜8月24日（日）「蟹座（かに座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蟹座（かに座）】
今週は、積極的に行動すると上手くいきそう。早めに準備を整え、先手で動くことを意識してみて。ダイエットなどを始めるのも◎ 最初からハードなことをするよりも、長く続けられるものを選んでみましょう。恋愛は、人に喜ばれることを心がけて行動していると、良い縁を引き寄せそう。赤いアイテムを身につけるのもおすすめ。
★ワンポイントアドバイス★
過去を切り離すのではなく、懐かしんでみるのも良いでしょう。素直な気持ちを伝えると相手にも喜ばれそう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
