「EUへの加盟失敗」「人口の大規模流出」「首相への有罪判決」…リーマンショックにより財政破綻したアイスランドが陥った「危機」とは

黒田日銀の下で10年にわたって続けられた「異次元緩和」は、日本の財政運営に大きなゆがみをもたらした。

トランプ政権の関税政策などに象徴されるように、不確実性が高まる世界経済の中で、果たして日本の財政の行方はどうなるのか。遅まきながら金利上昇局面に入った日本は、近い将来、どのような危機に直面する可能性があるのだろうか。

第45回石橋湛山賞を受賞した必読書『日本銀行 我が国に迫る危機』より、日本財政の注目ポイントを、アイスランドとギリシャで起きた「阿鼻叫喚の経済危機」を例に解説した章を紹介しよう。

『日本銀行 我が国に迫る危機』連載第4回

『リーマンショックの影響で「国内三大銀行」が経営破綻…日本より遥かに良好な財政事情を誇った「アイスランド」が堕ちるまで』より続く。

トリレンマの代償ーーアイスランド金融危機と国家の選択

我が国でも2022年夏から秋にかけて1ドル=150円台超えの急激な円安が進んだ際、“国際金融のトリレンマ”という用語を報道等で目にしたり、耳にされたりした方があるかもしれません。

これは、国際的な資本移動が完全に自由な“開放経済”のもとにおいては、（1）自由な資本移動と、（2）為替レートの安定、および（3）金融政策運営の自主性、の3つを同時に達成することはできないことが広く知られている、というものです。

危機後のアイスランドは、この“トリレンマ”の制約の下、政策運営上“資本移動の自由”を犠牲にし、金融政策運営の自由度を死守するという選択をしたとみることができます。

アイスランド中央銀行が政策金利を18％まで引き上げても、クローナ安や国外への資金流出を止められない。これほどの高金利では、危機下にある国内の産業や家計がとても持ちこたえられない。そこで、資本フロー規制を発動して、海外との自由な資本移動は諦めて、クローナ相場の安定も図りつつ、危機で大きな打撃を受けた国内の企業や家計を支えるべく、アイスランド中央銀行は政策金利を引き下げていくことが可能になったのです（前掲図表7−4）。

他方、財政運営の面では、アイスランドはIMF（国際通貨基金）の支援を受けることとなり、国債のデフォルト（債務不履行）はかろうじて回避したものの、その代替策として、厳しい「国内債務調整」を余儀なくされました。

同国が危機後に実施した主な増税等は図表7−6に示すようなもので、幅広い税目にわたり、税率が大幅に引き上げられるという厳しい財政緊縮を余儀なくされたことがみてとれます。危機前の時点では我が国などよりはるかに財政が健全だったアイスランドでさえ、ひとたび金融危機が財政危機を引き起こせば、国民はこれほど重い負担を背負わざるを得ない事態に追い込まれるのです。

アイスランドは島国で、かつ独自の言語を用いているという、我が国に通ずる立ち位置の国です。隣国と陸続きで、国境さえ越えられれば容易に出国できるような地理的な条件ではありません。にもかかわらず、アイスランドではこの危機の直後、人口の2〜3％が国外に流出したとみられています。

これは、我が国に置き換えれば、大阪市と広島市を合わせた分くらいの人口が、まるごと国内から消えていなくなってしまうようなレベルの事態です。

アイスランドはこの危機で、社会的にも極めて深刻な打撃を受けたのです。

この金融危機後3年が経過した2011年10月に、アイスランド政府がIMFと共催した国際会議の際に、同国の大学教授がプレゼンテーションを行った際の資料（※1）には一枚の写真が掲載されています。

※1 （Fridrik Mar Baldursson (Reykjavik University), Icelandʼs Program with the IMF 2008-2011, “Icelandʼs Recovery - Lessons and Challenges”, conference hosted by Icelandic Authorities and the IMF, October 27, 2011.）

2010年1月2日、金融危機の元凶となった民間銀行の子会社であるネット専業銀行アイスセーブの頭取の邸宅が燃え盛る様です。“焼き討ち”にあった、ということなのでしょう。

危機の代償ーーアイスランドが払った8年間の経済的鎖国という代償

金融とは、つくづく恐ろしいものです。好況に浮かれて過剰なリスクを抱え込んでしまうと、ひとたび情勢が変化したとき、あっという間に一国の経済や社会秩序を崩壊させてしまうのです。その写真には、そうした事態に対するアイスランド国民の怒りが凝縮されているのでしょう。

2012年4月には、危機時に首相の座にあったホルデ氏が、危機を招来した過失を問われ、有罪判決を下されてもいます。

ちなみに、第6章で紹介した我が国の預金封鎖や財産税を断行した渋沢敬三蔵相は、1963（昭和38）年のNHK番組のインタビューで「国民に対してこんなに申し訳ないことはないと思う。焼き討ちを受けると思うぐらいの覚悟をした」と述べています。

そして、アイスランドが、国民の重い負担によって財政運営を改善し、何とかこの資本移動規制を解除できたのは2017年3月、実に8年4ヵ月後のことでした。

これほどの長い年月にわたり、国を経済活動の面で鎖国状態にしてお金が外国に逃げていかないようにして国内債務調整を断行し、大きく崩れた財政のバランスを、基本的に自力で回復させなければならなかったのです。

ちなみに、2011年10月にアイスランド当局とIMFが共催した危機後の政策運営に関する前述の国際会議（※2）では、アイスランド当局やIMF関係者から、「厳しい資本移動規制の導入は、アイスランドが直面した事態からすればやむを得ない対応だった」との見解が示されています。

※2 “Iceland’s Recovery - Lessons and Challenges”, conference hosted by Icelandic Authorities and the IMF, October 27, 2011.

他方、国内の学者や経済界、労働団体の代表等からは、厳しい資本移動規制について、「消費や企業活動に明らかにマイナスの影響を及ぼした」、「高い代償を伴う失敗であった」といった極めてネガティブな意見が出されており、こうした政策運営が国民生活に対して極めて重い負担を強いたことが窺われます。

ちなみにアイスランドは、リーマン・ショック前の時点では、EUへの加盟を目指していました。

今回の同国の危機においては、三大銀行の一つであるランズバンキ傘下のネット銀行であったアイスセーブが、オランダや英国から預金を多額に集めてきたなか、2008年の危機で同年10月に経営破綻し国有化されました。その際、オランダ政府と英国政府は自国内のアイスセーブの預金者に対して、自国の預金保険から補償金を支払って救済せざるを得ない事態となったのです。

その分の損失補塡にアイスランド政府が応じるかをめぐってその後、英国、オランダとアイスランドの間で紛争となり、アイスランドは二度の国民投票によってこれを拒否しました。

アイスランド国民の立場からすれば、国内債務調整で、ありとあらゆる増税が行われている状態なのに、そのうえ、このオランダや英国の預金者の補償分まではとても負担し切れない、ということだったのでしょう。

とはいえ、外国の金融危機のとばっちりを受ける形になった英蘭両国が、それで簡単に納得するはずもありません。この件でアイスランドとEUとの関係は完全にこじれ、EU加盟の話は立ち消えとなりました。

危機によって、国家としてのアイスランドの将来も、大きく変えられてしまうことになったのです。

『日本が「財政破綻」したら生活はどうなるのか…財政破綻したギリシャが迎えた「壮絶な4年間」から見える悲惨な現実』へ続く。

【つづきを読む】日本が「財政破綻」したら生活はどうなるのか…財政破綻したギリシャが迎えた「壮絶な4年間」から見える悲惨な現実