¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤¬¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ç±Ñ2Éô¥Ç¥Ó¥å¡¼! ¿û¸¶Í³Àª¤È¤È¤â¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì
¡¡¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó½êÂ°¤ÎMF¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤¬17Æü¡¢EFL¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Âè2Àá¤Î¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¡¦¥¿¥¦¥óÀï¤Ç¸åÈ¾24Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£3-4-2-1¤Î±¦¥·¥ã¥É¡¼¤ÇÌó25Ê¬´Ö¤Î½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ËÍí¤à¾ìÌÌ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢ÀèÈ¯Ã¥¼è¤Ø¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥È¥ë¥³¡¦¥®¥ç¥º¥Æ¥Ú¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾ÌÚ¤Ïº£µ¨¡¢ÊÝÍ¸µ¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤ËÉüµ¢¡£9Æü¤Î³«ËëÀá¡¦¥ì¥¯¥µ¥àÀï(¢þ2-1)¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤â½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£·î12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥é¥Ð¥ªÇÕ1²óÀï¥Î¡¼¥µ¥ó¥×¥È¥óÀï(¢þ1-0)¤Ç¸åÈ¾18Ê¬¤«¤é¤Î½Ð¾ì¤Ç¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¤È¤Î¹ß³ÊÁÈÂÐ·è¤Ç¥ê¡¼¥°Àï½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬1-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾24Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¹¶·â¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ëÃæ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¾¾ÌÚ¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ñ¥¹¤¬Íè¤Ê¤¤¡£Æ±38Ê¬¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½DF¿û¸¶Í³Àª¤¬±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇMF¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Ç¥£¥Ö¥ê¥ó¥°¤¬±¦¥·¥ã¥É¡¼¤ÇÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¾¾ÌÚ¤Ïº¸¥·¥ã¥É¡¼¤Ë°Ü¤ê¡¢ÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤Ç¶á¤¤µ÷Î¥´¶¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¾¾ÌÚ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï¥¿¥Ã¥Á¿ô4²ó(¡ØSofascore¡Ù¤è¤ê)¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ï1¾¡1Ê¬¤Î8°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
