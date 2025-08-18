「俺、借金返さなあきませんから」…”1億円”の借金を抱える元AD会社社長が「個人のトラック運転手」になったワケ

ポルシェを乗り回しモテモテだったAD時代を経て、20代で社長に成り上がるも、1億の借金を抱えやくざに監禁され破産。その後、世間から行方をくらませた男は50代で再び社長に。人生を諦めなかった男が若い世代に伝えたい

――「こんな人生もあるよ」。

株式会社ドリーム・ラボの社長で著者の奥川拓二氏の自伝『絶望できない男』から抜粋してご紹介！

『「パパおもしろくない」…「しゃべりが武器」だったはずの元AD会社社長が娘に言われて気づいた“衰え”』より続く。

別会社の若者との出会い

タケシと知り合ったのは冬の寒いころだった。門真の物流倉庫で荷積みを待っていると、隣に「嵐運輸」と書いたトラックが駐まった。運転していたのがタケシだった。見たところ25を越えたくらいか。髪を茶色く染めていて、ハンドルにもたれかかるようにしているのがけだるそうだった。なんとなく車を降りて、ドアを叩いてみた。

「なかなか空かへんな」

「今日はあきませんわ」

なにがあかんのかわからなかったが、タケシは恥ずかしそうに笑った。

荷積みは同じころに始まり、タケシはなかなか終わらなかった。かわいそうなので手伝ってやったら、

「ありがとうございました」

と行儀よく頭を下げた。見かけはヤンキーみたいな奴だが、意外と大人しく、ちゃんとしている。

それからは倉庫で一緒になると、タケシとよく話すようになった。高校を卒業して会社勤めをしていたが、上司とけんかをして5年くらいでやめた。友だちの紹介で嵐運輸に入ったが、要領が悪くて2年近く助手をしていた。この正月からやっと運転させてもらえるようになったが、仕事がしんどくて仕方がない。いつか長距離に乗りたいと思っているが、この調子ではいつのことになるのかわからない、と情けなさそうに話した。

思いもよらない提案

こっちは例によって、会社の経営者からホームレスにまで転落した話を、多少の脚色を交えながら披露する。

「マジすか！」

「ほんまっすか！」

タケシは目を丸くして話を聞いていた。

「ほなまた明日！」

「ほな。気ぃつけてな」

そう言って別れる。ドライバー同士の付き合いというのはそういうのが多い。一緒に飲みに行ったりする運転手仲間というのは聞いたことがない。結構、訳ありの人も多かったりするので、必要以上に親しくしないのだろうか。長距離ドライバーにいたっては夜走っている人が多いから、飲みに行くということがない。

「奥川さんうちに来ませんか？」

とタケシが言ってきたのは出会ってから半年くらいたったころだった。うち、というのはうちの会社に、ということだ。

「門真でよく一緒になる人で、めちゃくちゃ働く人がいるって社長に話したら、うちに来てもらわれへんか言うてますねん」

だいふく運送で2年。車は2トンから4トンになって、土日もフルで働くから給料も30万円くらいになっていた。新しい職場でも人の懐でも、なんでも入り込むのが得意なので、物流倉庫でもそこそこ顔が利くようになっていた。配達先のお得意さんにもかわいがられて、事務の女の子にチョコレートをもらったりして喜んでいた。だが、これ以上稼ぐには限界がある。どれだけ荷物を運んでも、給料制ではそれに比例して収入が伸びることがないのは当然だ。

個人で営業するチャンスの到来

「ショーキャク、やってみたらどうですか。うちなら大丈夫ですから」

タケシが言う「ショーキャク」というのは、減価償却の償却で、簡単に言うと自分のトラックで仕事をする、トラックを買うということだ。

買うといっても当然、何百万もする車をすぐに買うのは無理なので、会社の車をローンで買うという形を取る。給料から毎月、天引きされるのだ。一応、給料はあるが、車に関してはガソリン代も高速代も自分持ち。車検代も、事故ってなにか交渉になっても自分の責任。言ってみれば個人事業主のようになる。ただし、償却の場合は緑ナンバー（営業車）として走るために、運送会社に看板を借りる。つまり、表向きは会社の社員として運行しているが、実態は個人で営業しているということになる。法律的にはちょっと微妙なのだろうが、実態としてそういうものがあった。

当然、仕事を請けるのも個人の裁量で、得意先の開拓も腕次第だ。

「やってみよかな」

「やってみてくださいよ。奥川さんやったらめっちゃ稼げますよ」

タケシは自分のことのように目を輝かせた。

借金を返さないと人生は前に回らない

「償却は全部自分の責任やから大変やよ」

だいふく運送のお母ちゃんは、辞めると言ったらそう首を傾げた。

「俺、借金返さなあきませんから」

実際、そのころになって借金を返すことを考えるようになっていた。30万円の月収のうち、「メゾン・リッチタウン」に2万5000円。食事に3万円。被服費といっても着たきりのGパンにTシャツにダウンジャケット、といった感じだからいくらもかからない。まるまる20万くらいの貯金ができていた。もちろん1億には焼け石に水だが、少しずつでも返していかないと、人生は前に回らないと思い始めていた。運転手を始めて2年。ようやくそう考えられるほどには余裕が出てきたということだろう。

「どうもお世話になりました」

お母ちゃんには本当に世話になった。

「元気にやりや。事故には気ぃつけてな」

お母ちゃんは本当のお母ちゃんのようにそう言って、

「これ持って帰り」

と容器のおかずを差し出した。

『「40歳独身」「1億円の借金」「友人知人と絶縁状態」…元AD会社社長がどんな逆境でも“絶望”しなかったワケ』へ続く。

【つづきを読む】「40歳独身」「1億円の借金」「友人知人と絶縁状態」…元AD会社社長がどんな逆境でも”絶望”しなかったワケ