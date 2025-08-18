公開生放送ならではのファンとのふれあいに、若き王者からも思わず笑顔がこぼれた。「ABEMAトーナメント2025」準決勝・第2試合、チーム藤井 対 チーム菅井が8月16日に行われた。ファンの目前で行われたオープニングでは、来場者が今季のチーム藤井のチーム名「詰将棋パラダイス」に則り、『詰将棋意味ある』の文字がデザインされた特製うちわを持参。これを目にした藤井聡太竜王・名人（王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）も思わずニッコリ顔を見せていた。

【映像】これは嬉しい…ファン特選のうちわ（実際の映像）

予選Bリーグを1位通過して本戦の準決勝進出を決めたチーム藤井。リーダーを務める藤井竜王・名人は、今期のメンバーに自身を含めて詰将棋解答選手権チャンピオン戦の歴代優勝経験者でもある斎藤慎太郎八段（32）、古賀悠聖六段（24）を選出していた。チーム名は、その3人の共通点から「詰将棋パラダイス」に決定。その名の通り、予選でも圧倒的な終盤力を見せて勝ち上がってきた。

16日に行われた準決勝2局は、3期ぶりの生放送に加えて大会史上初となるファン参加型の公開収録が実現。東京・将棋会館の道場「棋の音」には、チーム藤井、チーム菅井のファンが多数参加し、白熱の試合の模様を見守った。中でも藤井竜王・名人がオープニングで登場した際にはひときわ大きな拍手が巻き起こることに。藤井竜王・名人は、「少し緊張していますが、楽しみながら戦っていきたい」と集中モードに入っていた。

そんな中で、藤井竜王・名人の表情がほぐれたのはファンとの交流の一幕だった。進行役を務めた山口恵梨子女流三段（33）から「詰将棋パラダイスの名前通り、詰め将棋は活きていますでしょうか？」と問われると、観客席では『詰将棋意味ある』の文字がデザインされた特製うちわをフリフリするファンの姿が。これに、藤井竜王・名人は思わず「はい、ありがとうございます（笑）」と反応し、嬉しそうな笑顔を見せていた。

実際に詰将棋専門の月刊誌「詰将棋パラダイス」を持参しているファンの姿も見られ、チーム藤井にとってはなによりの応援パワーを受け取ることができた様子。藤井竜王・名人は、「このルールですと終盤が本当に重要になるので、詰将棋の力をお見せできるように頑張りたい」と力強く宣言。このファンとの交流に、番組視聴者からは「マダムグッジョブ！」「にこやか聡太」「詰め将棋いみあるw」「マダム、ええやんw」「たのしそうでなによりｗ」「ガチ勢すごいな」「よかったね聡太」「みんないい笑顔」などの反響が寄せられていた。

◆ABEMAトーナメント2025 第1、2回が個人戦、第3回から団体戦になり今回が8回目の開催。ドラフト会議にリーダー棋士7人が参加し、2人ずつを指名、3人1組のチームを作る。残り1チームは指名漏れした棋士が3つに分かれたトーナメントを実施し、勝ち抜いた3人が「エントリーチーム」として参加、全8チームで行われる。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出する。試合は全て5本先取の9本勝負で行われ、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。優勝賞金は1000万円。

（ABEMA／将棋チャンネルより）