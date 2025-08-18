スタイル抜群のK-1ラウンドガールが年上の伊藤英明に似ていると話題のマッチョイケメンとキスをし「恥ずかしい…」と抱きつく一幕があった。

【映像】K-1ラウンドガールと伊藤英明似イケメンのキスの瞬間

常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違いや恋の駆け引きを交えながら欲望と嫉妬が入り乱れる灼熱の恋愛バトルが展開される。

また、前シーズンに引き続きMCを務めるのはお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、 “ゆきぽよ”こと木村有希。さらに、今シーズンより恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入し、ゲストとして男性ダンス＆ボーカルグループWATWINGの八村倫太郎が参戦した。

シャッフル生活6日目。かほ（21歳／K-1ラウンドガール）とゆうた（29歳/パーソナルトレーナー）は2ショットデートでおそろいのヘナ・タトゥーを首筋に入れた。その後、向かい合わせで座りながら「まいかちゃんの話はもういいの？」と質問するかほ。「もういいかな…」と言うゆうたにかほが「信じていい？」と念押しすると、ゆうたは「昨日めっちゃ考えてたんだよ。かほちゃんに『行動で示してね』って言われて、本当にそれはそうだなって思って。だから行動で示そうと思って。示していい？」と尋ねた。かほが頷くと、夕日をバックにかほにキスをするゆうた。「恥ずかしい…」と照れて抱きつくかほに、ゆうたは「このまま一緒にいられたらいいね」と笑顔を浮かべた。