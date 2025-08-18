「個人情報を出し過ぎるのは怖い」だけじゃない!?…人によって違う「個人情報」のメリット・リスクについての考え方

誰もが当たり前のように使うSNS。だからこそ、自分でも気が付かないうちに、SNSで周囲の人を困らせたり怒らせたりしていることも。

「褒めたつもりが、相手の気分を害してしまった…」「笑顔スタンプを送ったのに、嫌みと受け取られた…」「自分の投稿に、なぜか反応をもらえない…」「友達申請をしたら、関係が悪化した…」「良かれと思った投稿で、なぜか炎上してしまった…」

こうしたことにはすべて理由があります。そのためにもSNSという「問題」の公式を知り、きちんと使いこなすことが不可欠です。テレビ、ネットでの解説で大人気の著者が、確実に仕事でもプライベートでも役立つSNSの使い方をお伝えします。

『若者はLINEに「。」をつけない 大人のためのSNS講義』連載第55回

「自分の考えは当たり前」と思ってはいけない

人は自分のことしかわからず、自分を中心に考えるしかありません。それでも相手のことを思いやってこそトラブルが減らせるのですが、子どもの頃はそれができず、自分本意で考えてしまい、トラブルになることがあります。

誰でも自分の考えは当たり前、常識と思ってしまいがちですが、実際は意外とそうではありません。

たとえば、「個人情報を出しすぎるのは怖い」と思う人は多いものです。

事実、個人情報を出しすぎることでのストーカー被害や空き巣被害、個人を特定されてさらされるリスクなどもあり、少なくとも不特定多数に個人情報をさらしすぎることはおすすめしません。

「リスク」と「メリット」を考えながら話す

一方で、個人情報を出すことをまったく躊躇しない人もいます。リアルタイムに自分の行動を配信し続けている人もいれば、実名や所属先、普段の日常や悩みなど、どんなことでも公開することをモットーとしている人もいます。

普通の人が出したがらない赤裸々なことを聞きたいと考える人は多く、そのようなものには一定のニーズがあり、人気があることも事実。リスクがある反面、注目を集めたり、ビジネスにつながったりすることも少なくありません。メリットがあるからこそ、リスクをとってそのような行動をしているというわけです。

リスクを知らずにしている場合は注意してあげるべきですが、わかっていてやっているのであれば、それはその人の価値観です。周囲に迷惑をかけたり、法に触れたり犯罪などにつながらない限り、他人が口出しすべきことではないのです。

個人情報を出しすぎると感じる人が周囲にいても、頭ごなしに否定しては会話が成り立ちません。なぜそうしているのか、そうするメリットは何かなど、コミュニケーションすることで理解できるようになるでしょう。

