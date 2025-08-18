【MLB】ドジャース6−0パドレス（8月16日・日本時間8月17日）

【映像】危険球が打者の頭上を“高速通過”する瞬間

8月16日（日本時間8月17日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対サンディエゴ・パドレスの一戦で、ドジャース先発のブレイク・スネルがすっぽ抜けた危険球を投げてしまった。

1回表・パドレスの攻撃、1死走者なしの場面で迎えた2番ルイス・アラエスの第1打席。そのアラエスに対し、マウンド上のドジャース先発ブレイク・スネルは、カウント1-2からの4球目、内角高めへと投じた155km/hの速球がすっぽ抜け、バックネット裏に直撃。アラエスの頭上を高速通過する1球に。これを慌てて避けたアラエスは、打席で尻餅をつくように倒れ込むこととなったが、いわゆる“抜け球”という認識であるからなのか、アラエスは不機嫌な様子を見せることなく、打席からスネルに言葉をかけ、苦笑いするにとどまった。こうしたアラエスへのヒヤリとする危険球に、ファンからは「やめてくれよ」「怖いわ」「これはアカン」「ヒヤヒヤする」「不穏な空気だなw」「なにせこのまえの報復死球あるしなぁwww」「関係ないのにカーショウとマチャドが出てきてひと暴れしそうｗ」といった様々な反響が巻き起こることに。

4割打者への期待がかかる安打製造機と2度のサイ・ヤング賞受賞左腕と、リーグを代表する実力派同士の対決で起きたこの場面、いずれもチームは欠かせぬ存在だけに、両チームともにヒヤリとさせられたひとコマであったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）