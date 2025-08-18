「過剰な医療」が日本の成長性を奪っている…”延命治療患者”で埋め尽くされた病床に絶望した医師の「切実な提言」

いま日本で謎の死が増えている――。コロナ禍以降、有名人が癌で亡くなるニュースが相次ぎ、癌の死亡者数が急増しているのはなぜなのか。効果が疑わしいワクチンや無意味な医療を、国や医療界が推奨し続ける背景には何があるのか。日本の医療界に潜む巨大な闇に、地域医療で奮闘する在野の医師がメスを入れる正義の一冊！6月5日発売の新刊『何かがおかしい 「がん急増」の謎』より抜粋・再編集して、内容の一部をお届けする。

『何かがおかしい 「がん急増」の謎』連載第50回

『「転倒が心配だから寝かせきりに」「一日何回も痰の吸引」…「不必要な高齢者医療」が横行している日本の現状』より続く。

「医師をやめよう」と思った2つの体験

私はこれまで医師をやめようと思ったことが2回あります。

1回目は、163ページで紹介した「入院医療費と病床数のグラフ」を見た時でした。医療の存在が病気を作っている証拠を目の当たりにして、医師を続ける意味がわからなくなったのです。

もう1回は、私が医師になりたてのころの出来事が原因でした。とある療養病院で、延命治療を受けている患者さんが、病床を埋めている光景を目にしたのです。意識すら失った高齢患者さんが何十人も、胃ろうから栄養を入れられて、白い天井に向かって寝かされていたのです。

「過剰な医療」が当たり前になっている

それまで医療とは患者さんの命を救う崇高な行為だと思っていました。ですが、その時見たのは、むしろ患者さんの尊厳を奪い、苦痛を引き延ばしている光景でした。これを見た瞬間、私はそれまで抱いていた世界観がガラガラ崩れていくように思いました。

その時から、私は医療に対して疑問を抱くようになったのです。

その思いはコロナ禍でますます強くなりました。コロナを理由に医療は国民を家に閉じ込め、人々の交流を絶ちました。高齢者医療の世界だけでなく、社会全体に強い影響力を持つようになってしまったのです。非常事態宣言や飲食店の営業自粛といった、不必要な感染対策が導入された背景には、「過剰な医療」が当たり前になった社会構造があるのではないでしょうか。

また、感染を予防する効果に乏しく、人体に害を与える危険性があるワクチンを拙速に承認したほか、「接種するしかない」という空気が醸成された背景には、「医師・医療への盲信」があったと思います。

繰り返しになりますが、過剰な医療によって医療費は増加して財政を圧迫しており、他の分野にまわす余地がなくなった分、日本の成長性を奪っています。

そろそろ日本の医療の在り方を問い直すべきではないでしょうか。

【前回の記事を読む】「転倒が心配だから寝かせきりに」「一日何回も痰の吸引」…「不必要な高齢者医療」が横行している日本の現状