Saucy Dog、新曲「奇跡を待ってたって」が映画『恋に至る病』主題歌に決定
Saucy Dogの新曲「奇跡を待ってたって」が、10月24日 全国公開の映画『恋に至る病』の主題歌に決定した。
原作は、ミステリ・サスペンスジャンルと恋愛ジャンルを縦横無尽に横断する俊英作家・斜線堂有紀による小説『恋に至る病』（メディアワークス文庫／KADOKAWA 刊）。2020年3月末に発売するや否や、TikTok の書籍系アカウントによる紹介動画の再生回数が200万回を超える大反響を記録し、30回を超える重版を繰り返している話題作だ。そんな衝撃の恋愛小説を“最もピュアで刺激的なラブストーリー”として実写映画化。
新曲「奇跡を待ってたって」は、本作のために書き下ろしたもの。“切なすぎるラスト4分”を感情豊かに彩っている本予告映像で、楽曲の一部も聞くことができる。
◆ ◆ ◆
自分の大切な人が苦しんでいる時、僕は何が出来るかな。
その元凶からどうすれば君を救えるかな。
君を傷つけた存在を僕は許せるかな。
ひょっとしてほんの少し環境が違えば、自分も大きく道を踏み外してしまうかも知れない。
それを胸に生きていきたい。
もう誰も傷つかないように。
自分だったらどうするかなと、とても考えさせられる映画だと思いました。
主題歌も込みで作品を楽しんで頂けたら嬉しいです。
Saucy Dog 石原慎也
◆ ◆ ◆
映画『恋に至る病』
10 月 24 日(金)全国公開
配給:アスミック・エース
【STORY】
TikTok で 200 万回再生の大反響を呼んだ衝撃の恋愛小説、実写映画化
この秋、最もピュアで刺激的なラブストーリー
内気な男子高校生・宮嶺と学校中の人気者・景。 不器用で一途な初恋、ふたりが交わした約束。
「どんな私でも守ってくれる？」
しかし、同級生の不審死が続発し、宮嶺は景に対して疑惑を抱く。
「もしかして君は、僕のために人を殺したの？」
殺人犯へと変わりゆく景。それでも、宮嶺の気持ちは変わらない。
やっぱり僕は君が好きだ―。
切なすぎるラスト 4 分。 《彼女の本心》が明かされる。
【クレジット＆ビリング】
監督：廣木隆一 『月の満ち欠け』 脚本：加藤正人 加藤結子
原作：斜線堂有紀『恋に至る病』（メディアワークス文庫／KADOKAWA 刊）
音楽：加藤久貴
主題歌：「奇跡を待ってたって」Saucy Dog（A-Sketch）
制作プロダクション：アスミック・エース ダブ 配給：アスミック・エース
コピーライト：Ⓒ2025『恋に至る病』製作委員会 映倫指定：PG-12
公式サイト：https://koiniitaruyamai.asmik-ace.co.jp/
公式 X：@KiY_movie 公式 Instagram・TikTok：@kiy_movie