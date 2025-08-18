¡Ö¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÉûÈ¿±þÈï³²¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¡ÉÆ±¾ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÎ©¾ì¡É¤Ëå×¤ë½÷À¡ÄHPV¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò¤á¤°¤ëÁûÆ°¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌäÂê¡×¤È¤Ï
Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤«¤é¤âÆ±¾ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÎ©¾ì
²þ¤á¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë°ÕÌ£¤Ç¸¶¹ð½÷À¤Ë¤Ï»Ù±ç¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
Èà½÷¤¿¤Á¤¬¿É¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£Î¾´üÆü¤ÎËÜ¿Í¿ÒÌä¤òËµÄ°¤¹¤ë¸Â¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼õ¤±»®¤ä½Ð¸ý¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Çå×¤Ã¤¿Àè¤¬¡Ö¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÉûÈ¿±þÈï³²¼Ô¡×¤È¤¤¤¦Ã¯¤«¤é¤âÆ±¾ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÎ©¤Á°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È¤âÂª¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö²ÈÄí¤ä³Ø¹»¤ÎÌäÂê¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¤»¤¤¡×
°Õ¼±²¼¤Ç¤½¤ó¤ÊºîÍÑ¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£ÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë²ÈÄí¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬Í£°ì¤Îµß¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤¬HPV¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò¤á¤°¤ëÁûÆ°¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤Ê¥Ü¥¿¥ó¤Î³Ý¤±°ã¤¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
°¥¤·¤¤¹½¿Þ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£²ÈÄíÆâ¤ÎÌäÂê¤¬¿Þ¤é¤º¤â¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»ö¾Ý¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ê¤Î¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¶ËÃ¼¤Ê»öÎã¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸¶¹ð½÷À¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡¢Åö»ö¼Ô¤Ë¤â¸À¤¤Ê¬¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
³Æ»ÊË¡µ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ñ¸«ÆâÍÆ¤¬°ã¤¦
¡ÖHPV¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÀÜ¼ï¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¿¼¹ï¤ÊÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡×
¤³¤ÎÃ±½ã¤Ê¿Þ¼°¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬Ã±¤Ê¤ë»þ´Ö¤ÎÁ°¸å´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ø²Ì´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤«ÈÝ¤«¡£È½Äê¤¹¤ë¤Î¤Ï±Ö³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î±Ö³Ø¤ÎÀìÌç²È¤Î¸«²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥Ë¥å¡¼¥¹¥ì¥¿¡¼¡ÖÎëÌÚ¥¨¥¤¥È¤ÎÄ´ººÊóÆ»¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤ÇÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
°°Õ¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢HPV¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Â¿³ÑÅª¤Ê¸¡¾Ú¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
2024Ç¯¤Î1¥¯¡¼¥ëÌÜ¤ÎËÜ¿Í¿ÒÌä¤Î½ªÈ×¤«¤é¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Ê¡²¬¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÁ´¹ñ4ÃÏºÛ¤ÎºÛÈ½¤òËµÄ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¼èºà·ÐÈñ¤¬¤É¤³¤«¤«¤é»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼«Èñ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬Êó¤¸¤Ê¤±¤ì¤ÐHPV¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò½ä¤ëºÛÈ½¡¢ÁûÆ°¤Î¼ÂÁê¤¬¼Ò²ñ¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤Î°ìÇ°¤Ç³ÆÃÏºÛ¤ØÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿4ÃÏºÛ¤Ç¤Ï³Æ»ÊË¡µ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Î²ñ¸«¤Ç°ã¤¤¤â¤ß¤é¤ì¤ë¡£Ì¾¸Å²°ÃÏºÛ¤Î»ÊË¡µ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ï¡ÖÌô³²¡×¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¯¡¢»ÊË¡µ¼Ô¤âËµÄ°¤·¡¢²ñ¸«¤Ç¤Ï¼ÁÌä¤âÈô¤Ö¡£¤À¤¬¡¢ÁÊ¾Ù¤Î¿Ê¹Ô¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½éÊâÅª¤Ê¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¼ã¤¤¿·Ê¹µ¼Ô¡£Åö»þ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤â°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬²¿¤ÎÀÕÇ¤¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤ËØ³Á³¤È¤¹¤ë¡£
Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤Î»ÊË¡µ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï´´»ö¼Ò¤Îµ¼Ô¤Ï²ñ¸«¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¼ÁÌä¤ÏÁÊ¾Ù¤ÎÆüÄøÄøÅÙ¤Ç¡¢Ë¡ÄîÆâ¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ê¼ÁÌä¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï»ä¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë4ÃÏºÛ¤Ç¤ÎÈ½·è¸À¤¤ÅÏ¤·¤Ï2027Ç¯4·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¾åÁÊ¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿²¿Ç¯¤âÁÊ¾Ù¤ÏÂ³¤¯¤À¤í¤¦¡£
°ìÅÙ¡ÖÅ¨Ç§Äê¡×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È²¿¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤
°ìÏ¢¤ÎHPV¥ï¥¯¥Á¥óÁÊ¾Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ë¡ÄîÆâ¤ÎËµÄ°ÀÊ¤Ï¸¶¹ð¤Î»Ù±ç¼Ô¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤òÀê¤á¤ë¡£»ä¤ÎÂ¸ºß¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¡È°ÛÊª¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤ï¤Ð´°Á´¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¤½¤ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥«¥ë¥È¤Î´«Í¶ÁË»ß³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿2002Ç¯°Ê¹ß¡¢¾ï¤Ë¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Î¡È»ÍÌÌÁ¿²Î¡É¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶¤Ë²æ¤¬¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£
µÒ´ÑÅª¤Ë»ö¼Â¤òÊó¤¸¤ë»ä¤ò¡¢ÁÂ¤Þ¤·¤¯»×¤¦¸¶¹ð»Ù±ç¼Ô¤ä¸¶¹ðÊÛ¸îÃÄ¤ÎÊÛ¸î»Î¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤ë¤³¤È¤òËè²ó¤Î´üÆü¤Î¤¿¤Ó¤Ë´¶¤¸¤ë¡£°ìÊý¤Ç¿Æ¤·¤¯ÏÃ¤¹¸¶¹ð¤Î¿Æ¤ä»Ù±ç¼Ô¤â¤¤¤ë¡£»ä¤¬Î©¾ìÀ¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò²ò¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¸¶¹ðÊÛ¸îÃÄ¤âÊó¹ð²ñ¤ÏÊÌ¤È¤·¤ÆË¡Äî¤ä²ñ¸«¤«¤é»ä¤òÇÓ½ü¤·¤è¤¦¤È¤Ï¤»¤º¡¢Å¬µ¹¼çÄ¥ÆâÍÆ¤äºÛÈ½·Ð²á¤Î¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¾ðÊó¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Î¥Õ¥§¥¢¤Ê»ÑÀª¤ÏÉ¾²Á¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÈï¹ðÂ¦¤ÎÀ½Ìô²ñ¼Ò¤¬¿½ÀÁ¤·¤¿ÀìÌç²È¾Ú¿Í¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ç¤Î¼õ¤±Åú¤¨¤ËÂÐ¤·¡¢¸¶¹ðËÜ¿Í¤ä»Ù±ç¼Ô¤¬ÙèÙé¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¡¢¼ó¹Î¤Ç¤¤ë¾Ú¸À¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢°ìÃ¶¡ÈÅ¨Ç§Äê¡É¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢²¿¤âÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¸¶¹ð¤Î½÷À¤¿¤Á¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¼þÊÕ¤Î»Ù±ç¼Ô¤Ë¤â°°Õ¤Ï¤Ê¤¯¡¢À½Ìô²ñ¼Ò¤òÅ¨»ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÀµµÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°Ï¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ø¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¤Î¤«¡£¥«¥ë¥ÈÌäÂê¡¢ÆÃ¤Ë2À¤ÌäÂê¤È¤Î¶á»÷À¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¡£
°Ê¸å¤âÈï¹ðÂ¦ÀìÌç²È¾Ú¿Í¡¢¤Ä¤Þ¤ê³ÆÊ¬Ìî¤ÎËÜÅö¤ÎÀìÌç²È¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¿ÒÌä¤ÈÈ¿ÂÐ¿ÒÌä¤òÄ°¤¯¸Â¤ê¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢¤³¤ÎÁÊ¾Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÌô³²¡×¡Ö¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë¤è¤ëÉûÈ¿±þÈï³²¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Î©¾Ú¤µ¤ì¡¢ºÛÈ½½ê¤¬Ç§Äê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
