【英国】
ライトムーブ住宅価格（8月）08:01
予想　N/A　前回　-1.2%（前月比)
予想　N/A　前回　0.1%（前年比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏貿易収支（6月）18:00
予想　N/A　前回　162.0億ユーロ（季調前)　
予想　N/A　前回　162.0億ユーロ（季調済)

【カナダ】
住宅着工件数（7月）21:15
予想　26.0万件　前回　28.37万件（住宅着工件数)

【米国】
NAHB住宅市場指数（8月）23:00
予想　34.0　前回　33.0（NAHB住宅市場指数)

※予定は変更することがあります