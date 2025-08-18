【英国】

ライトムーブ住宅価格（8月）08:01

予想 N/A 前回 -1.2%（前月比)

予想 N/A 前回 0.1%（前年比)



【ユーロ圏】

ユーロ圏貿易収支（6月）18:00

予想 N/A 前回 162.0億ユーロ（季調前)

予想 N/A 前回 162.0億ユーロ（季調済)



【カナダ】

住宅着工件数（7月）21:15

予想 26.0万件 前回 28.37万件（住宅着工件数)



【米国】

NAHB住宅市場指数（8月）23:00

予想 34.0 前回 33.0（NAHB住宅市場指数)



※予定は変更することがあります

