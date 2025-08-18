本日の予定【経済指標】
【英国】
ライトムーブ住宅価格（8月）08:01
予想 N/A 前回 -1.2%（前月比)
予想 N/A 前回 0.1%（前年比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏貿易収支（6月）18:00
予想 N/A 前回 162.0億ユーロ（季調前)
予想 N/A 前回 162.0億ユーロ（季調済)
【カナダ】
住宅着工件数（7月）21:15
予想 26.0万件 前回 28.37万件（住宅着工件数)
【米国】
NAHB住宅市場指数（8月）23:00
予想 34.0 前回 33.0（NAHB住宅市場指数)
※予定は変更することがあります
