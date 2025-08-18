35歳になった有村藍里、かわいい浴衣姿に防寒着、妹・架純との2ショも インスタで1年振り返り
女優・有村架純の実姉でモデル、タレントの有村藍里が18日、35歳の誕生日を迎える。2019年にコンプレックスだった口元の美容整形を公表して以来、美容について積極的に情報発信を続け、支持を集めている。本稿では、そんな彼女の34歳の1年を、彼女のインスタグラムで振り返りたい。
【写真】34歳と思えないかわいさ 有村藍里の1年振り返り
■海辺にいるだけなのに絵になる！
昨年末12月、有村が「海ー！」とつづり公開したのは、冬の海で撮影したソロショット。写真には黒のトップスにベージュのボトムスを組み合わせた彼女が、海を眺めたり砂浜でしゃがんだりする瞬間が収められており、どのカットも絵になっている。
この投稿にファンからは「いつも素敵な投稿ありがとうございます。藍里さんがとても可愛いです」「藍里さんの笑顔がかわいすぎます」「海との写真可愛いな 横顔可愛い」「かわいいです投稿ありがとうございますオシャレです」「海も似合う」などの声が上がった。
■髪バッサリで印象激変！
今年2月には、「実は髪を結構切りました」との書き出しで写真を複数投稿。写真の中の有村は、肩下あたりまで伸びていた髪を、肩上くらいの長さにカットしている。「結んでることが多かったからあまり切った感がない…？」ともつづっているが、毛先に動きがあり、軽やかな印象で、一足早く春を取り入れてイメージチェンジを図った様子だ。
黒のトップスにブラウンのバッグと落ち着いたトーンにまとめたファッションや眼鏡姿と、大人の女性感あふれるコーディネートを披露した有村に、ファンからは「凄く似合ってて可愛いですよ」「かわいいですオシャレです」「早めの春バージョンの長さにしたのかな？」「メガネの藍里ちゃんも可愛い」と絶賛の声が寄せられている。
■ 防寒対策までも愛くるしい！
まだ寒かった今年3月には、「防寒バッチリ」の一言で、もこもこした上着にマフラー、ニットというスタイルで、有村がつぶらなひとみでカメラの方を見つめている1ショットをアップしている。
愛おしい姿の有村に、「めっちゃ可愛いー！」「この写真、寒さから守ってあげたくなりますねー」「可愛いですね」「マッチ売りの少女みたい」といった声が寄せられている。
かわいらしい浴衣姿＆美しい姉妹ショットも！
■浴衣姿がかわいい！
今年4月には、「いつかの旅行の写真。温泉に入りたい」との一言とともに、かわいらしい浴衣姿で窓辺から身を乗り出しているショットを公開。リラックスした笑顔が咲き誇っている。
旅行を満喫している様子の過去の有村の姿に、コメント欄には「浴衣姿、お似合いで…可愛いです」「浴衣めっちゃ似合っていてめっちゃ可愛いです」「素敵な可愛い笑顔」「浴衣姿、お似合いで…可愛いです」といった反響が寄せられた。
■美人姉妹2ショット！
先月7月には、妹で女優の有村架純との2ショットを投稿した。藍里は「love.」と一言添えて、2人が並んで笑顔を見せる写真を投稿。ナチュラルな雰囲気の中にも仲の良さがにじむ1枚となっている。
この投稿にファンからは「美人姉妹」「仲良し」「本当に素敵な姉妹」「仲良しさが伝わるステキな写真」「2人共めちゃめちゃ可愛い」といったコメントが相次いでいる。
■「運動とは無縁」とは言うけれど…スタイル際立つ後ろ姿！
同じ7月には、パーソナルジムに通い始めたことを報告した有村。「運動とは無縁だった人生のわたしですがパーソナルトレーニングジムに通い始めて気づけば1ヶ月」と報告。「毎回プルプルになりながらもなんとか続けられています これからも少しずつ整えて体力をつけていきたい所存です」と決意をつづっている。
公開している動画では、有村がラットプルなど複数の器具を黙々とこなしている。「運動とは無縁」という有村だったが、ほっそりとしたスタイルの良さが際立つ動画に、コメント欄には「えらいよね、コツコツ通ってて。なかなか続かないもんなあ」「お美しい背中です」「頑張ってる姿キレイ」といった声が寄せられている。
引用：「有村藍里」インスタグラム（＠arimuraairi）
