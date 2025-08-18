西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル12星座占いで、毎日あなたの運気を占います♡

2025年8月18日（月）の運勢はこちら！

牡羊座

ジムやフィットネスでの運動が健康運を活性化させる暗示。体を鍛えることで精神力も強化されてくれそう。

牡牛座

デパ地下でのグルメ探しが味覚を刺激します。美味しいものとの出会いが心を豊かにしてくれるでしょう。

双子座

新しいポッドキャストを聴くと発見がある日になりそう。興味深い話題が視野を広げてくれるかもしれません。

蟹座

母親や家族との時間が気持ちを穏やかに温かくする予感。血のつながりが心の安定をもたらしてくれるでしょう。

獅子座

今日は新しいメイクテクニックに挑戦してみましょう。技術の向上が自己表現の幅を広げてくれそうです。

乙女座

図書館での静かな学習時間が集中力を高めます。知識の吸収が将来の可能性を広げてくれることになりそう。

天秤座

友人とのアフタヌーンティーでコミュニケーション能力を発揮。上品な時間が優雅さをもたらしてくれそうです。

蠍座

タロットカードや占いが直感力を刺激するでしょう。神秘的な世界が内なる声に耳を傾けさせてくれそうです。

射手座

語学学習アプリで学習能力を高めてみて。新しい言語との出会いが世界を広げてくれることになるでしょう。

山羊座

自分のキャリアプランの見直しが未来を明確にします。目標設定が成功への道筋を照らしてくれるでしょう。

水瓶座

SNSでの美容系の情報発信で影響力を発揮しそうです。個性的な投稿が注目を集めてくれるかもしれません。

魚座

星空観察やプラネタリウムに出かけてみてください。壮大な景色が日常の悩みを小さく感じさせてくれそう。

占ってくれたのは

王 朱海（おう あけみ）先生

巫女家系に生まれる。有名占い師にスカウトされ修行の道に進む。西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル占いで30年間に渡って個人鑑定を中心に活動しメディア連載も行っている。

イラスト／長谷川わかな