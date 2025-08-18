【戦後80年】日本の国力も軍事力も最初から不充分だった「厳しすぎる現実」

「状況芳しくなく、腹は決まっています」

「これが最後の通信になるかもしれません」

「足の悪い者や病人は濁流の中に呑まれて行く」

最前線、爆弾投下、連絡員の死、検閲……何が写され、何が写されなかったのか？

新刊『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』では、50点以上の秘蔵写真から兵士からは見えなかった〈もうひとつの戦場〉の実態に迫る。

1942年5月、ニューギニア南部の拠点であるポートモレスビーを確保しようとした日本軍は、オーストラリア軍との間で珊瑚海海戦を開始した。島の東部は激戦地となった。オーストラリア軍は米軍の支援を受けて戦局を好転させる一方、補給が途絶えた日本軍は撤退した。この頃から海軍報道班員のなかにも犠牲者が出始める。

この頃に戦死したひとりが、海軍軍属・東日編集局社会部の船越健二（京都市出身）であった。

船越は、京都帝国大学法学部卒業後、新聞聯合社に入り、のち神戸支局に転任する。1941年6月大毎本社に入社し、社会部で勤務となった。兵庫県加古川通信部主任、神戸支局員に在職して、1938年7月から翌年5月まで華北戦線に従軍した。

太平洋戦争勃発の翌年、1942年8月以降の社会部時代に、米軍やオーストラリア軍と戦闘を交えた第1次〜第3次ソロモン海戦、南太平洋海戦、ルンガ沖夜戦などで戦争報道に携わる。そして1943年3月にラバウルに出航し、ビスマルク群島ダンピア海峡（ウンボイ島とニューブリテン島間の水道）で戦死した。享年34歳だった。

亡くなった3月に、朝日、読売の二人の特派員との合同葬儀が現地でおこなわれたものの、郷里の京都で社葬がおこなわれたのは1年半すぎた頃であった（『東西南北』）。

国力を上回る軍拡

太平洋戦争の勃発と共に、戦域は中国大陸からインドシナ半島、さらには太平洋の広大な海域へと拡大していった。この広がりゆく戦線に対して、日本の国力も軍事力も、はなから充分とは言えず、不足を補う術は、植民地や占領地における人びと、資源、そして物資の動員に委ねられていた。

そのため、占領地域における宣撫と宣伝の工作は、戦略の一環として不可欠とされたのである。

当時、こうした政策や事業にかかわった人びとは、破壊と殺戮のあとに占領した地域で、現地の人びとを「皇民」として宣撫し、戦争動員できると、心底信じていたのだろうか。

貴志俊彦（きし としひこ）

一九五九年生まれ。広島大学大学院文学研究科東洋史学専攻博士課程後期単位取得満期退学。島根県立大学教授、神奈川大学教授、京都大学教授などを経て、現在はノートルダム清心女子大学国際文化学部嘱託教授。京都大学名誉教授。専門はアジア史、東アジア地域研究、メディア・表象文化研究。主な著書に『イギリス連邦占領軍と岡山』(日本文教出版株式会社)、『帝国日本のプロパガンダ』(中央公論新社)、『アジア太平洋戦争と収容所』(国際書院)、『日中間海底ケーブルの戦後史』『満洲国のビジュアル・メディア』(以上、吉川弘文館)、『東アジア流行歌アワー』(岩波書店)など、多数の研究成果がある。最新刊『戦争特派員は見た』（講談社現代新書）。

