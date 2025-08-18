過酷なニューギニア戦、日本軍兵士の死因の大半が感染症や飢餓だった「厳しい現実」

「状況芳しくなく、腹は決まっています」

「これが最後の通信になるかもしれません」

「足の悪い者や病人は濁流の中に呑まれて行く」

最前線、爆弾投下、連絡員の死、検閲……何が写され、何が写されなかったのか？

過酷なニューギニア戦

1942年6月のミッドウェー敗戦以降、多くの大毎・東日の社員が陸海軍報道班員として従軍特派され、ガダルカナル、ラバウル、ニューギニアに特派された。

1942年3月から「終戦」まで3年半あまりつづいたニューギニア戦で亡くなった8割に相当する18万人が日本軍側の兵士や軍属（パプア義勇隊、高砂義勇隊、朝鮮人兵士、インド独立派人士、インドネシア人兵補を含む）であった。ただ、補給が杜絶していたニューギニア島西部では、兵士の死因の大半が、感染症や飢餓であったという事実は厳しい。毎日戦中写真には、この戦争の写真はいたって少ない。

戦いで亡くなった地元住民の数についても、いまだに不明である。激しい空襲がつづく状況における地元住民の写真も少ない。

毎日戦中写真に残されていたのは、日本軍を踊りや歌で歓迎する姿のほか、多くは日本軍による使役の様子である。巡警や道案内の任命、傷痍者の看護もあるが、ほとんどが、輸送船の荷役、建築資材などの運搬、飛行場や道路の建設、鉄道レールの敷設、開墾、防空壕の設置などの重労働であった（写真は書籍『戦争特派員は見た』でご覧ください）は。

過酷な強制労役に動員されたゾウの姿も痛々しい。ゾウは、密林における移動手段であると同時に、荷物の運搬や、鉄道や橋梁、道路などのインフラ工事に駆り出されていたのである。もちろん、ゾウ使いの地元住民の徴用も不可欠であった。

地元住民を強制労働に駆り出すために熱心におこなわれた宣撫・宣伝工作の様子も残されている。中国大陸の華北でおこなわれていたように、果物や野菜などの収穫物の買い上げや、米の分配、医療まがいの行為、はては散髪などの風景が撮られている。

つづく「【戦後80年】日本の国力も軍事力も最初から不充分だった「厳しすぎる現実」」では、占領地域における宣撫と宣伝の工作が不可欠とされた実態について迫っていく。

貴志俊彦（きし としひこ）

一九五九年生まれ。広島大学大学院文学研究科東洋史学専攻博士課程後期単位取得満期退学。島根県立大学教授、神奈川大学教授、京都大学教授などを経て、現在はノートルダム清心女子大学国際文化学部嘱託教授。京都大学名誉教授。専門はアジア史、東アジア地域研究、メディア・表象文化研究。主な著書に『イギリス連邦占領軍と岡山』(日本文教出版株式会社)、『帝国日本のプロパガンダ』(中央公論新社)、『アジア太平洋戦争と収容所』(国際書院)、『日中間海底ケーブルの戦後史』『満洲国のビジュアル・メディア』(以上、吉川弘文館)、『東アジア流行歌アワー』(岩波書店)など、多数の研究成果がある。最新刊『戦争特派員は見た』（講談社現代新書）。

