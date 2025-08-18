ÍµÈ¹°¹Ô¡ÖÊ¢Î©¤Ä¤ï¡×ÀÖÍç¡¹¹ðÇò¡Ö¹ñÊõ¡×½é´Õ¾Þ¤Çà¥¯¥½µÒáÁø¶ø¡Ö¥é¥Ö¥·¡¼¥ó»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¶½Ê³¤·¤Æ¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬¡¢17ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN·Ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£±Ç²è´Û¤Î´Õ¾Þ¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ÍµÈ¤Ï²ÆµÙ¤ßÃæ¤ËÇ°´ê¤«¤Ê¤Ã¤ÆµÈÂôÎ¼¼ç±é¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¡ÊÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ë¤ò±Ç²è´Û¤Ç´Õ¾Þ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤À¤ÈÂçÊÑ¤Í¡£ÎÙ¤ÎÀÊ¤¬¤É¤ó¤Ê¿Í¤È¤«¤µ¡£±Ç²è´Û¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤½¤³¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£·ë¹½¤¯¤¸°ú¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¢¤Ã¤Æ¤µ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦ÎÙ¤Ï30Âå40Âå¤°¤é¤¤¤Î½÷À¡£¤À¤«¤é´À½¤¤²¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º¸Â¦¤ÎÀÊ¤Í¡£¤³¤Ê¤¯¤Æ¥é¥Ã¥¡¼¤ä¡£¤³¤³¶õ¤¤¤Æ¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤Æ5Ê¬¤°¤é¤¤¤ËÍè¤ë¥Ð¥«¤Í¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤è¡£¤½¤ÎÅ¹¤Ç°ìÈÖÂç¤¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤È°ìÈÖÂç¤¤Ê¥¸¥å¡¼¥¹¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ð¥«¡£¤ªÁ°¡¢¤½¤ó¤Ê°û¤ó¤À¤é¡¢3»þ´Ö¤Ç¾®ÊØ¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÎÌ¡£¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¡¢2¿Í¤Ç¿©¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤º¤Ï·ÈÂÓ¤ò¸÷¤é¤»¤ë¤Í¡£¤³¤ì¤¤¤¤Ê¤êÀåÂÇ¤Á¤Í¡£¥Á¥Ã¥Á¥Ã¥Á¥Ã¥Á¥Ã¡Ä¡£¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¡¢¤Ð¤ê¤Ð¤ê¿©¤¦¤ï¤Í¡£¤Þ¡¢¤½¤ì¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£ÊÌ¤Ë¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Ï¤¤¤¤¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤À¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÃË¤ÎÊý¤¬¤µ¡¢¹ñÊõ¤Á¤ç¤Ã¤È²¿¥«½ê¤«¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤Î»þ¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¡¢¥â¥ê¥â¥ê¿©¤¦¤ó¤À¤è¡£°¦Éï¡Ê¤¢¤¤¤Ö¡Ë¤Î²»¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤µ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾õ¶·¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡Ö¤ä¤á¤í¤è¡¢¥é¥Ö¥·¡¼¥ó»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¶½Ê³¤·¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¿©¤¦¤Î¡£»×½Õ´ü¤Ç¾È¤ì¤¯¤µ¤¤¤«¤é¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤ò¿©¤¤¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡¡½÷¤Ï½÷¤Ç¥é¥Ö¥·¡¼¥ó½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¿©¤¤»Ï¤á¤Æ¤µ¡¢¥â¥ê¥â¥ê¡£Ê¢Î©¤Ä¤ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¥«¥Ã¥×¥ë¡ª¡×¤È°ìµ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
´Õ¾Þ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¹ñÊõ¤Ï¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£