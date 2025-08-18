【GU値下げ】に大感謝、、！ オンオフ活躍しそう♡「きれいめブラウス」

夏のきれいめスタイルの強い味方になってくれそうな、【GU（ジーユー）】の「きれいめブラウス」が値下げ価格に！ シンプルで上品なデザインはデイリーからオフィスまで幅広く使えてコスパも優秀の予感。洗練されたシルエットで、さっと1枚着るだけでも着映え力に期待が持てそうです。今こそ手に入れたい優秀ブラウスはサイズ欠けも発生中。売り切れ前にぜひチェックしてみて。

シンプルに着ても華やぐ大人のブラウス

【GU】「ビジューボタンブラウス（半袖）Z」\1,490（税込・セール価格）

フロントトップのビジューボタンが上品なアクセントになった、きれいめなデザインのブラウス。ラインを拾いにくいシルエットと、肩まわりをさりげなくカバーしてくれるフレンチスリーブで体型カバーも叶いそうです。清潔感のあるフェミニンな印象で、オフィスシーンからお出かけまで幅広く活躍してくれるかも。カラーはホワイト、ネイビー、ブルー × ホワイトのストライプの3色展開。

1枚で大人の抜け感 × 清潔感

爽やかなストライプ柄のブラウスを主役に、白のパンツでクリーンにまとめた清涼感コーデ。軽やかなAラインフレアのシルエットのブラウスがナチュラルに体型をカバーしつつ、きちんと感も演出しています。ワイドパンツでラフさをプラスし、少し肩の力を抜いて。黒のレザー調バッグとパンプスで全体を引き締めることで、グッと大人女性らしい上品さと高級感が加わえた仕上がりに。通勤から休日ランチまで幅広く活躍してくれそうなスタイルです。

シンプルなのに印象に残る立体スリーブ

【GU】「バブルスリーブブラウス（5分袖）Z」\1,490（税込・セール価格）

ふんわりと膨らむバブルデザインのスリーブが華やかな5分袖ブラウス。袖のボリューム感が二の腕をさりげなくカバーしつつ、女性らしく優しいシルエットを演出します。フロントとバックはシンプルなデザインで、スカートにもパンツにも合わせやすそう。オンオフ問わず大活躍が期待できる1着

です。「洗濯してもしわになりにくく、お手入れが簡単なイージーケア機能付き」（公式サイトより）で、気軽にヘビロテしやすそうなのも嬉しいポイント。

甘さと上品さの良いとこ取りモノトーンコーデ

ふんわりとしたバブルスリーブブラウスを、透け感のあるブラックのフレアスカートと合わせた上品モノトーンコーデ。ボリューム袖が視線を上に集め、タックインしたウエストでメリハリをつけて。さらにAラインのスカートで縦ラインも強調してすっきり見えを狙います。小ぶりで華やかなバッグと抜け感のあるサンダルを合わせ、大人っぽさと甘めな女性らしさを両立した着こなしです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タニメグミ