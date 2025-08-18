5児の父・つるの剛士、“3年ぶり”家族集合ショット「貴重な勢揃い」「理想的な家族すぎて…」
5児の父でタレントのつるの剛士（50）が17日、自身のインスタグラムを更新。家族集合ショットを公開した。
【写真】「貴重な勢揃い」“3年ぶり”の家族集合ショットを公開したつるの剛士
つるのは「子どもたち帰国して3年ぶりに家族全員が揃い、久しぶりに7人で妻の実家のある 福島いわき へお盆帰省休み旅も終了〜」とつづり「じいちゃんばあちゃんも元気そう！盆踊り大会に行ったり、お墓参りもできました」と報告。
「久しぶりに7人揃った光景眺めながらはいはい、こんな感じだった。あー、みんな成長したなあ、、とか、父、しみじみニヤニヤしてもーて 2025夏」「ようやくジグソーパズルが揃った感。無敵感」「楽しかった！」と振り返り、家族7人がそろった幸せそうな写真をアップした。
この投稿に「理想的な家族すぎて羨ましすぎる」「貴重な勢揃い」「素敵なご家族ですね〜!!」「素敵なお盆休みでしたね」といったコメントが寄せられた。
つるのは2003年に結婚。翌04年に第1子長男・詠斗さん、06年に第2子長女・うたさん、07年に第3子次女・おとさん、09年に第4子三女・いろさん、16年に第5子次男・絢斗さんが誕生している。
【写真】「貴重な勢揃い」“3年ぶり”の家族集合ショットを公開したつるの剛士
つるのは「子どもたち帰国して3年ぶりに家族全員が揃い、久しぶりに7人で妻の実家のある 福島いわき へお盆帰省休み旅も終了〜」とつづり「じいちゃんばあちゃんも元気そう！盆踊り大会に行ったり、お墓参りもできました」と報告。
「久しぶりに7人揃った光景眺めながらはいはい、こんな感じだった。あー、みんな成長したなあ、、とか、父、しみじみニヤニヤしてもーて 2025夏」「ようやくジグソーパズルが揃った感。無敵感」「楽しかった！」と振り返り、家族7人がそろった幸せそうな写真をアップした。
この投稿に「理想的な家族すぎて羨ましすぎる」「貴重な勢揃い」「素敵なご家族ですね〜!!」「素敵なお盆休みでしたね」といったコメントが寄せられた。
つるのは2003年に結婚。翌04年に第1子長男・詠斗さん、06年に第2子長女・うたさん、07年に第3子次女・おとさん、09年に第4子三女・いろさん、16年に第5子次男・絢斗さんが誕生している。