TikTok（ティックトック）などで人気のインフルエンサー、ゆりにゃ（25）が18日までにX（旧ツイッター）を更新。ビキニ姿を公開した上で現在の体重を明かした。

「37kg」とだけつづり、緑色のビキニをプールで着た写真を公開。腹筋はバキバキで「シックスパック」状態だった。

ゆりにゃの投稿の引用リポスト欄には「このカラーおしゃれでいい！ ゆりにゃに似合ってる そして腹筋の割れ方素晴らしい」「ほっそ、足なっが、腹筋えっぐ、腕やっば」などのコメントが寄せられていた。

一方で「ちょっとこれはさすがに痩せすぎで心配かも骨の出方が本当にまずい」「今回の件あってから健康な痩せ方から不健康な痩せ方になってる、ゆっくり休んで。ゆりにゃずっと大好き」などと痩せすぎを心配するコメントもあった。

ゆりにゃは7日、インスタグラムのストーリーズで自身の体重について言及。元パートナー「たいちくん」こと齊藤太一氏とアイドルグループ「Pretty Chuu」の元メンバー天宮しゅなとの不貞行為問題をめぐるストレスなどにより、体重が激減している現状を明かしていた。

ゆりにゃは体重計で「37.0kg」と表示された写真をアップし、「今回の騒動（ストレス）と関コレ（プレッシャー）のダブルパンチで10歳児レベルまで体重落ちてた」と言及。「本来なら即入院レベルですが、今は少しずつ食べられるようになってきたのでここから健康体に戻していきます。心の傷は体に現れるんだなって…」とつづった。

ゆりにゃは1日、インスタグラムで「私の公私にわたるパートナーである齊藤氏が、私がプロデュースした『Pretty Chuu』の所属メンバーである天宮しゅなさんを妊娠させたという情報が、SNS上で発信されました。私自身も、その発信を通じて初めて本件を知ることとなりましたが、その後、当人同士に確認を取ったところ、内容は概ね事実であることがわかりました」と報告し、齊藤氏との絶縁を宣言していた。

ゆりにゃはダイエットで手に入れた圧巻のスタイルで知られ、22年にはXで体重57キロから39.5キロへと、17.5キロの減量に成功したビフォー・アフター写真や、9歳の平均ウエストサイズとされる50.7センチになった驚きのボディーを披露したことでも話題になった。