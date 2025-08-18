税務調査も「口八丁」で乗り切る社長…真っ黒な裏側にうんざりする従業員は…？【ママリ】

ぜ…税務調査？職場の保育園って大丈夫なの？

なしえマミ～〚エッセイ漫画&育児漫画〛(@nasie1025)さんが以前、保育士として勤めていた保育園は、助成金目的のワンマン社長が自身の営利目的だけを考え、従業員のことをコマのように使うひどい職場環境でした。保育士の現状や本来の職場環境はどうあるべきか、改めて考えさせられるお話です。仕事をしていると「え？これって大丈夫なの？」という場面に出くわしたことがある人もいるかもしれません。もちろん、本当に法的にアウトな場合は匿名でも告発をした方が良いのが正論ですが、何ともグレーなところですり抜けているということもあるかもしれません…。そうしたケースに遭遇したら、従業員としてはどのような対応を取るのが良いのでしょうか…。

主人公のなしえは育休が明けたのを機に元の保育園に復職しましたが、復職前に園長に連絡したところ出産前に一緒に働いていた同僚はみんな辞めてしまったことを聞きます。元々、いろいろと理不尽なことがある職場でしたが、復職後は以前の状況にも増して理不尽が倍増…。





なしえの勤める保育園は民間企業が経営しているため、園長の上に社長がいますが、この社長は何かと「利益追求」をしようと画策し、最近では園児を使って動画配信までしようと言い出します。こうした社長の暴走に、事務員さんは入っては辞めていき…という状況だったのですが、今回はまた別の問題が持ち上がり…？

なしえの勤務する園への税務調査は何とか終わったようですが、内部で繰り広げられたグレーな作業になしえも事務員さんも辟易していましたね。職場でこうしたことが行われていると従業員のモチベーションは落ちていくように思いますがどうでしょうか。



仕事をしていると、全てがクリーンなことばかりではないかもしれません。それでも、法的にグレーなことや何か手を汚すようなことに関わるのは勘弁してほしいですね。仕事にはいろいろなストレスがつきものですが、できれば自分が成長できることにストレスをかけたいものです。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）