元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏（56）が、16日に放送されたMBSテレビ「おしゃべり小料理ゆみこ」に出演。超名門の大阪府立北野高校時代の成績を明かした。

北野高校と言えば、京都大学の合格者が常に1位になるなど関西屈指の名門校。さらに橋下氏はラグビー部に所属し、高校3年生時には全国大会である「花園」にも出場した文武両道でもある。

ただ、3年生でも受験直前までラグビーの試合があるため「北野のラグビー部って、浪人するのが当たり前なんです」と当時の風潮を回想した。

番組では、ラグビー部だった高校3年生時に橋下徹氏にインタビューをした貴重なVTRも登場。卒業後の進路について聞かれた橋下氏はが「明日（予備校の試験を）受ける。浪人にもなられへん」と笑う姿が映っていた。

同校での学力テストについて、橋下氏は「あのとき、500何十人ぐらいでしたけど、僕が一番最下位ぐらい。“原子力潜水艦”とか言われて。底にいて上がってこないから」とまさかのニックネームがついていたことを明かした

それでも、浪人時代に猛勉強。「夏合宿が嫌でしたけど、北野のラグビー部の経験が大きかった」と辛いことを乗り越え、1浪の末に早稲田大学に入学した。