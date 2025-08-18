ひとり世帯の現代人が知っておきたい「桜葬墓地」とは何か

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

今、ひとり世帯の現代人が密かに気になっている「ひとりで死んだらどうなるのか？」「死ぬ前に何をしておけばいいのか？」「死亡届の「届出人」は誰がなるのか？」「引き取り手のない遺体はどうなるのか？」……

注目の新書『おひとりさま時代の死に方』では、意外と知らない制度のことから誰にも聞けない悩みまで、国内外メディアから取材殺到の第一人者がぜんぶ答えます！

「桜葬」墓地は、個別区画が集まった「集合墓」

エンディングセンターの町田市にある樹木葬墓地「桜葬」は、場所は都会にあり（「都市型」）、既存の霊園の一角を樹木葬として許可を受けた「エリア型」で、個別区画の使用権を持ち、それが隣接して一つのエリアをつくる「集合墓」である。住宅でいうところのマンションのような、集合住宅の「お墓版」である。

このような基本的なあり方は一緒だが、デザインの違った桜葬墓地がある。一部には雑木林を墓地として許可を受けたところもある。高槻市にある桜葬墓地は、自然豊かな山の登り口にある。

地表には区画を示す外柵こそないが、測量して確定する方法で、個別区画が設けられ、それぞれ使用権を持っている。同じ区画には他の人が入ることはない。遺骨は骨壺から出して直接土に還し、一度埋めたらそこにずっと埋葬される「永続使用」の墓である。また、共同の銘板もあり、埋葬された場所の上には墓標はないが、「あの辺」とおおよその位置がわかるようになっている。

なお、「桜葬」のことを、森謙二氏（法社会学）が、「合葬式共同墓」（他人の遺骨と一緒に埋葬）だと勘違いし、さまざまな媒体で言及しているが、これは事実誤認である。

