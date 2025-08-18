「お昼が待ち遠しい」夏休み中に9歳長男が作ったお弁当、親子愛に1万いいね「これはうれしい」【ママリ】

息子が作ったお弁当、楽しみすぎて早弁しないように

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、安原潤 小児科医 | Jun Yasuhara, MD, PhD(@junyasuhara)さんの投稿したお写真です。夏休みに入ると、子どもたちのお昼ご飯に悩んでしまう…という方もいるかもしれませんね。安原さんは「夏休み中はパパのお弁当を作る」と、子どもたちから言われたそう。家族のほっこりエピソードです。

5児の父・安原潤 小児科医 | Jun Yasuhara, MD, PhD(@junyasuhara)さんは「育休中にパパがお弁当とご飯を毎日作ってくれたから、夏休み中はパパのお弁当を作る」と、子どもたちから言われたそう。9歳長男がお弁当を作ってくれている光景に、胸がぽかぽかと温かくなるお写真がこちら。

©junyasuhara

©junyasuhara

育休中にパパがお弁当とご飯を毎日作ってくれたから、夏休み中はパパのお弁当を作る」と子どもたちが言い出しました。今日は長男(9)が卵焼きとウインナーを焼いてくれて夕食の残りと一緒にお弁当を作ってくれました。とても嬉しかったです。お昼が楽しみすぎて診療中に早弁しないように気をつけます

お弁当やご飯を作ってくれたからとお返しを考えてくれるなんて、それだけでじーんときます。息子さんがお弁当を作る背中を見ながら、成長も感じるのではないでしょうか。



この投稿には「“お弁当バトン”、なんてあたたかいリレーなんでしょう」「これは❣️早弁しても許されます😋」といったコメントが寄せられていました。子どもたちが作ってくれたお弁当を受け取ったら、お昼の時間までそわそわ待ちきれなくなってしまいますね。



完食したお弁当の写真を見た息子さんの愛ある返信がこちらです。

©junyasuhara

早弁は我慢しましたが、お弁当を食べて妻にLINEしたら長男(9)からの返事に涙を我慢できませんでした。



お弁当を完食したことに感謝を、さらには「だいすきだよ」と愛が伝えられ涙を我慢することができなかった安原さん。親としてこんなにうれしいことはありませんね。



息子さんにとってもパパさんにとっても、素晴らしい日になったことでしょう。家族の温かなエピソードが素敵な投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）