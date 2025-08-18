天下をとった唯一の女性芸人・山田邦子65歳。デビュー45周年で語る芸能界「感謝しかない」

2025年で芸能生活45周年を迎えた山田邦子さん。

ピンの女性芸人で唯一天下をとったといわれる山田さんは、45年の間には、絶頂から八方塞がりの時まで、さまざまな時代を過ごした。8月20日からは銀座、博品館劇場で主演舞台『ジャニス』が上演される。本作は30年前に解散している伝説のガールズバンドのメンバーたちが時を経て、それぞれがおばあちゃんとなった今、再び顔をそろえ、始まる痛快コメディーである。

短大生のころからテレビ番組に出始め、卒業と同時に本格的に芸能界デビュー。一世を風靡して芸能界を知り尽くす山田さんにライターの田中亜紀子さんがインタビュー。第1回では短大在学中から、やがて芸能界で生き抜いていく山田さんが、「死にたい」と思うぐらいの超多忙だった頃までをお伝えする。

山田邦子（やまだくにこ）

1960年東京生まれ。1979年から芸能活動をはじめ、1980年デビュー曲「邦子のかわい子ぶりっ子バスガイド編」で有線大賞新人賞受賞。「オレたちひょうきん族」で人気が出て、「邦ちゃんのやまだかつてないテレビ」「邦子にタッチ」など多くの冠番組を持ち、1988〜1995年NHK好きなタレント調査で8年連続1位という男女合わせても記録保持者である。乳がんになった経験から、その啓蒙のためのチャリティー活動を行う「スター混声合唱団」を設立。2020年YouTube「山田邦子 クニチャンネル」を開設。2025年「日本喜劇人協会」会長に就任。

ピンの女性芸人で唯一天下をとった

1989年から1992年まで放送された人気バラエティ『邦ちゃんのやまだかつてないテレビ（通称「やまかつ」）』をはじめ、ゴールデンタイム枠も含めて自分の名前のついた「冠番組」を多く持ち、「ピンの女性芸人で唯一天下をとった」といわれる山田邦子さん。芸能生活45周年を迎えた今年は日本喜劇人協会の会長に就任。さらに7月には、60歳以上で、さらに輝いている方に贈られる「プラチナエイジスト」に草刈民代さん、片岡鶴太郎さん他と共に選ばれた。近年は、YouTubeの公式チャンネルで、積極的に配信を行ったり、M-1グランプリの審査員に選ばれたりと、さまざまなチャレンジを続けている。

「今が一番楽しいです。肉体的には若いほうがぴちぴちしていていいんですが、今のほうが私は充実しています。65歳になり、本当のシニアで、老後といわれる年齢になって思うのは、60すぎたら何もかも自分のせいだということ。40ぐらいまでは親のせいにしたり、もうちょっとお金持ちだったらとか、足が丈夫だったらとか、いろんな思いがあるかもしれないけど、60すぎたら肉体的なことも金銭面も、お友達関係も全部自分のせい。嫌なことは目立つけど、いつまでもそんなことにこだわっていても、もう明日死んじゃうかもしれないんだし、もう楽しいとか、これは勉強になるとか、そういうことだけやりたい。だけど、そうしたら面白いことだらけで逆にとても忙しくなりました」

山田邦子さん自身、芸能生活45年間の中には紆余曲折あった。そう聞くと「大変なこともあったんでしょうね。多分ね」と笑う。

「だけど動けたしね。病気にもなりましたけど、幸い神様が軽めな病気をくれました。乳がんでも初期でしたので、死ぬことはなく、神様がお前ちょっとお灸をすえてやるぞという感じでね。今は気づかされたことをいかしていかないと、と思います。何度も同じことを繰り返しちゃだめです。例えば若い時は、無理が効いたからずっと寝ずに仕事してきたとはいえ、年に1000食以上、現場でお弁当を食べていて、それじゃ栄養バランスもめちゃめちゃになっていましたよね（笑）。そのうえ本当に寝てなかったんです」

中学のときから学園の人気者

山田さんは1980年に芸能界デビュー。 短大時代の19歳の時に芸能活動を開始。80年代を代表するバラエティ番組となった「オレたちひょうきん族」には初回からレギュラー出演し、またたく間に人気者になった。そして80年代後半からは冠番組をいくつも持つようになった。自身のことを「私は師匠もいないし、下積みもなく、ぽっと出なので」と語る。だが子供時代や学生時代のエピソードを聞くと、なにもせずにただ出てきたのではなく、子供のころから自らお笑いの修練をしていたように見える。

東京の下町生まれの下町育ち。兄と弟のいる5人家族に加え、祖父母や親戚と同じ屋根の下に住む大家族で育った。公立小学校に通っていた時からユニークな少女で、スパイに憧れ、日々“スパイ手帳”なるものをつけていたそうだ。

「路地を歩いては町内を観察し『お肉屋さんとお魚屋さんは仲が悪い』とメモしたり、学校を抜けて家に戻り、物影から母の行動をメモし、誰にも気づかれずに学校に戻ったりする怪しい子供でした（笑）」

中学からは、目白にある一貫教育の川村学園へ進学。

「校舎の外には、送迎にきたお抱えドライバー付きの高級車が並ぶお嬢様学校で、公立小学校出の私は、お嬢様の中の野猿状態でした」と本人はいうものの、その中ですぐに学級委員に選ばれ、あちこちの部活からひっぱりだこの人気者に。そして親友ののり子ちゃんとネタを作りながら、物まねや漫才を行いクラスや学校生徒全体の前に披露するようになる。

1981年、20歳で「ひょうきん族」

短大に進むと、相棒ののり子ちゃんが、近隣にあった早稲田大学の「寄席演芸研究会」というサークルを見つけてきて、二人で入る。このサークルは学生ながら、テレビ番組の人気者になる実力者も多く、「のりこ・くにこ」は先輩たちに稽古をつけてもらいながら、様々なイベントに出場していった。

相棒はお笑いの道に進む気はなかったので、山田さんは素人ピン芸人として、活躍するようになる。

「短大の2年生、19歳になってすぐぐらいから，テレビにちょいちょい出始めたんですね。で、一つ出たらこれも出ろ、これも出ろって。それというのも、入っていた寄席演芸研究会は、テレビ番組のお笑いの学生対抗番組や落語の会などでチャンピオンになる人がいっぱいいたんですね。それで、テレビのアルバイトの話がたくさん来る。フジテレビだけど3分間ネタやる人いる？とかオファーがくるので出ます出ますって、アルバイトみたいに出ていたんですね。その中でデビューしないかとスカウトされたことから、今に至っているんですけど」

81年に意外にもデビューはTBSドラマで、宇津井健さん主演、夏目雅子さんがヒロインを演じた『野々村病院物語』。この撮影の間に『オレたちひょうきん族』の出演が決まり、ビートたけしさんや島田紳助さん、明石家さんまさんなどお笑い第一線の出演者がそろう中、最初からコーナーを持たせてもらうなど、順風満帆な超売れっ子生活が始まった。これが本格的芸能生活の始まりだった。

「とにかくミーハーでしたね。短大で何もわからずデビューして、ひょうきん族でコーナーをもらうありがたさもわからず、”ああ、楽しい。たけしさんがいる。ジュリーが横にいる。わ〜いわ〜い”、そういうミーハーで、毎日ワクワク楽しく刺激的で、新たな学校にいっているような気分でした。

まあ、もともと私は勘違いですから（笑）。原点はさっきも言いましたが学校で人気者だったこと。当時は幼稚園から短大まで一貫教育の学校で、同じ校舎だった中学校から短大まで全部揃うと、生徒が2400人ぐらいいたんですが、そのお客さんが私のネタでドカンとウケてくれる。学校だから、先生の物まねぐらいでもウケるんですね。そういう大勢の前でウケることが癖になっていたので、在学中から自分を大スターだと勘違いしていました。（笑）。

だからテレビも、自分の中では出るのが当たり前。聖子ちゃんも自分の脳内では同格なわけね。実際ラッキーなことに、デビューの頃に聖子ちゃんとコントをやったり、同じ楽屋だったりしたことがあるんです。それで、よけい『ほらっ』てでなる。同様にずっとファンだった西城秀樹さんも、同じ番組で、話をしたり、歌ってくれたりすると、さらに勘違いの世界が進んでいった感じでしたね」

たけしさんにビシビシ怒られ「一生かけて返さないと」

お笑いブームにのって、さらに忙しくなっていった山田さん。当時のことをこうも振り返る。

「本当に人との出会いですね。プロデューサーやスタッフの方によく教えていただきまして。たけしさんからも、お前もうちょっとニコニコしゃべれとか、自分のネタが終わったら、その他は仕事と思ってないだろう、なんて言われちゃって。確かに、オープニングやエンディングで全員並ぶ時など、面倒くさいから後ろに下がってたんです。そういうの態度を見て、何やってんだ！と。たけしさんは、すごく人見知りだしあんまり多くを語らないんだけど、要所要所でピシピシと、いろいろ言ってくださったことには、本当に一生かけて返さないといけないほどの恩をいただいたと思ってます。お兄ちゃんどころかお父さんや先生や、そんな存在と思ってますね」

ビートたけしさんが、フライデー襲撃事件の後、活動を自粛していた時、同じ事務所だったこともあり、代役で『スーパーJOCKY』などの番組MCを務めることもあったという。番組によっては、求められていないアウェイな空気の中でやりとげなくてはならず、「プレッシャー」というものを、初めてこの時経験したそうだ。

「私死にたいんです」と電話相談を…

寝る時間もない忙しさの中、収録のたびに変わる髪のセットが面倒で、丸坊主にしたことさえある。やがて20代後半から、自らの冠番組『邦ちゃんのやまだかつてないテレビ』をはじめ、多くの自分の番組を持つようになり、多い時は週に14番組。隔週で数えると17番組。その間に映画の撮影やコンサート、CMなどの仕事も入る超激務。5日間ぐらい徹夜でスタジオにいることなど、ざらだったという。

「当時はそういう時代でしたね。しかも若かったし、全然平気だった。今は１日寝ないとガタガタですけどね（笑）。大体毎日、レギュラーの生放送と、ゲスト出演もやって、その中に映画の撮影、コンサート、CM撮りなどほかの仕事も入れているんです。その状況だと、『寝なければその時間が使える』ということになるのは、しょうがなかった。基本面白い仕事ばかりだからね。『そんなのできるの？』『やる！』ってなっちゃう。

でも実際は何日も寝てないから眠いんですよ（笑）。途中途中で、気絶してました。本番前に照明など直してるときに座ったまま寝てて、ピタピタってスタッフに叩かれたこと、しょっちゅうありました。また、寝てないと神経がとんがりまくるので、毎日すごく楽しくて高揚していたけど、その分振り幅として落ち込みもひどくてね。疲労とストレスで、死んじゃおうかな。いや生きてようかっていうのもギリギリのところを歩いていた気がします。幾度となく襲ってくる死の衝動から、一度どうしても抜け出せず、やばいと思って警察の担当部署に『私死にたいんです』と匿名で相談したこともありました。変な妄想もひどいし、幻覚も見てしまうし。

私たちの仕事は、ある意味、夢が叶う商売なんですね。自分のレコードが出るとか、お姫様のようなドレスを着てケーキをぶつけられるとか、描いた夢や妄想が実現し、普通ではありえないようなことが商売になっていく。一般的にみると、地に足がついてなかったり、ふざけているようにみえても、実は私たちは地に足がしっかりついて、いろいろ考えてやっているんですね。だから、ちょっとネガティヴなことを言われたことで、すごくがっかりしたりする。ただ、その都度その都度先輩が助言してくれたり、ちゃんと寝たら治ったりして、日々何とか乗り切っていました。

自分の番組をいくつも持たせていただいていたのは、本当にありがたいことだと思います。責任を持ってやっていかないといけないので、大変でしたけど、あの頃は自分たちで考えて物作りをするのが、本当に楽しかったです」

NHKが行う「好きなタレント調査」で、8年連続1位に選ばれた。女性のピン芸人で、自分の名前のついた冠番組を多く持つ、特にゴールデンタイムに冠番組を持つ、つまり”天下をとった”女性芸人は、山田さん以降一人もいない。しかし、その途上『邦ちゃんのやまだかつてないテレビ』が92年に人気番組だったのに終了。それはプロデューサーと山田さんとの考え方がずれ、「大切な出演者に嫌な思いをさせること」に山田さんが徐々に耐えられなくなり、自ら終了を申し出たことが原因だった。その後、冠番組が徐々に終了し、今度は逆にワイドショーなどで強烈なバッシングにさらされる時期に見舞われるのであった。

