歌手で俳優・福山雅治が週刊誌「女性セブン」のＷｅｂメディア「女性セブンプラス」で、元タレント・中居正広氏の一連の騒動を巡るフジテレビの第三者委員会の報告書内に匿名で登場していた「有力番組出演者」の本人として、同誌の取材に応じたとする記事が７日に配信されたことを受け、同日、所属事務所のアミューズが報告文を公式サイト上に掲載した。

サイト上では、第三者委から３月に「福山雅治のヒアリングへの協力要請をいただいておりました」とし、「過去にフジテレビ専務（当時）大多亮氏が主催した懇親会に福山が参加したことがあり、その件に関して、第三者委員会からいくつかのご質問をいただきました」と明かした。

また「大多氏が主催した懇親会に本人が出席したことがあることは事実」とした一方で「あくまで仕事先の会食にお招きいただいたとの認識のもと出席させていただいた次第」ときっぱり。「一連のフジテレビ問題で取りざたされているような問題はありませんでしたが、福山本人の『これはきちんと回答すべきである』という意向もあり、第三者委員会には前向きに協力させていただきました」と報告した。

一件について第三者委からヒアリングを打診されていたものの書面回答となったことについては「地方ロケ中でスケジュール的に対面でのヒアリングは難しく」と事情を説明。続けて「書面での回答となりましたが、ヒアリングには真摯に対応させていただきました。ヒアリングを『拒否』したという事実は一切ございません」と強調した。

その上で「報告書の内容は、その性質上、極めて秘匿性の高いものであったため、懇親会参加者の詮索、特定、誹謗中傷といった個人の生活を脅かすような事態にならないように、こちらから名乗り出ることは控えておりました」とし、８月に同誌編集部から「第三者委員会から福山雅治にヒアリングへの協力依頼があったことに関して取材依頼がありました」と明言。「一連のフジテレビ問題は社会的関心も大きく、本人からの申し出もあり、齟齬や誤解を招くような報道にならないよう、女性セブンのインタビュー取材を受けさせていただくこととしました」と経緯も説明した。

福山を指す「有力番組出演者」は、報告書内で、フジテレビ局内で行われていた「不適切な会合」の実態の一つとして、大多亮元専務が「懇意にしている特定の男性有力番組出演者との会合に女性アナウンサーや女性社員を同席させていた事実が確認された」と記され、名が挙げられていた。

会合は２００５年頃から年１〜２回程度開催されていたとし、少なくとも１９名の女性アナウンサー（退職者も含む）が参加。「特に女性アナウンサーについては、当該番組出演者からＬＩＮＥで『女子アナの皆様との会、よろしくお願いします！』『新人アナに会いたいですねぇ』等と依頼され、大多氏はこれに応じる形で女性アナウンサーとの会合をセッティングし」と記され、大多氏からも開催を呼びかけた「事実が確認された」としていた。

会合に参加した女性社員や女性アナウンサーからは「会合に参加した番組出演者との仕事が円滑に進んだ旨述べる者」や「特段ハラスメント的な言動もなかった旨述べる者もいる」とした一方で、「大多氏や当該番組出演者の会話がいわゆる下ネタ的な性的内容を含んだものであった旨述べる者も多数おり、不快であった旨述べる者もいた」とされていた。

また大多氏へ食事の場に女性アナウンサーの招集依頼をしたことや、会合内で「性的発言や質問の有無」があったかについて書面質問をした際には、当該番組出演者からは「いずれも『一切ございません』との回答であった」としていた。

大多氏は「東京ラブストーリー」などの名作を手がけた名プロデューサーとして知られる中、福山ともドラマ「ガリレオ」シリーズなどでタッグを組んでいたことで知られる。