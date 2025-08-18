【天才現る】1歳だからケーキじゃなくて…ひらめきがすごい“バースデーメニュー”に絶賛「すごく可愛い」【ママリ】

斬新な誕生日ケーキにおどろき

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、だつきょ🦕𝟙𝕪𝟘𝕞(@datsukyokan)さんの投稿です。

誕生日といえば、華やかな生クリームのケーキが置かれた光景を思い浮かべますが、だつきょさんの家庭ではその主役が予想の斜め上をいくものだったのです…！

Ⓒdatsukyokan

息子、ヨーグルトの味が苦手なので誕生日はヨーグルトケーキの代わりに食パン一斤🍞

なんと、誕生日ケーキの代わりに中央に置かれているのは、食パン一斤です。豪快にドンと置かれた食パン一斤がとても存在感がありますよね。上には「Happy Birthday」やかわいいピックがささっていて、なんだかオシャレ感も漂っています。誕生日の形は自由で、一番大切なのは、その日の主役が一番ハッピーな気分になることです。



この投稿には「ケーキじゃなくてもいい、固定観念がひっくり返りました。うちもパン大好きだからこれにしたらよかった。すごく可愛いです」「食パン一斤www♡それかぶりついてるとこ想像したら可愛すぎる おめでとうございます！！」といったリプライがついていました。斬新なアイデアに目からうろこな投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）