なぜ人は、旅の土産にお菓子を買い、会社で配るようになったのか？　知られざる【意外な理由】

連休中、空港や駅、高速道路のPAなどは、土産物を買う人で混雑する。連休明けには会社や親戚、ご近所でお土産を配る人も多い。今では、お菓子の土産市場は3000〜4000億円ともいわれ、日本人の習慣になっているともいえる。

ただし、近年では「プライベートの旅行なのに、会社でお土産を配らなきゃいけないのはおかしい」とか、「ダイエットをしているから、お菓子をもらっても困る」といった声もある。

調べてみると、意外にも、日本人がお菓子の土産を配るようになったのは最近のことだった――。お菓子のお土産に詳しい鈴木美香子氏が解説する（以下では、鈴木美香子『お土産の文化人類学』より引用する）。

いつ、お菓子をお土産にし始めたか

多くの日本人が土産といえば菓子の土産を思い浮かべるようなったのは、案外最近のことである。このことは、菓子土産をもらう機会が多い現在、にわかには信じてもらえないかもしれない。もちろん、日本には古くから実に多くの土産品があるが、それらは旅の思い出となる記念品土産がほとんどであった。

1970年代後半に「白い恋人」「萩の月」が販売されると、餅や饅頭などの和菓子ではなく、これらの洒落た包装の洋菓子である「新しいタイプの菓子土産」は評判の土産となった。その後、「菓子土産」は少しずつ増えてはいくものの、それでも1980年代までは依然としてキーホルダーやペナント、置物などの記念品土産の方が多かった。

そんな日本の土産事情に変化が起きたのは1990年代に入ってからだ。発売後あっという間に新東京土産となった「東京ばな奈見ぃつけた」、地域限定の「ご当地ポッキー」などのヒット商品が続いたこともあり、気がつけば、旅の記念にならない菓子土産が土産品売り場の多くを占領するようになっていた。

こうして菓子土産の販売が増えると、それに伴い菓子土産を購入する旅行者も増えていった。1970年代には餞別をもらった家族などに対し、そこでしか買えない地元でも評判の間違いのない高級な菓子（銘菓）が購入されていた。

しかし、それらの菓子は、はじめから旅行者用につくられた菓子土産ではなかった。その当時はまだ、自分や家族以外の友人や同僚に菓子を配る習慣はなかったのである。旅先で神の威力が宿るとされた護符やお守りなどをもち帰り、旅の「おかげ」を分ける習慣はあったが、その習慣も戦後にはほとんど廃れていた。

日本経済が復興していくなかで、ようやく再開が可能となった旅行という貴重な体験をいつでも思い出せるよう自分への記念となる土産品を買うのが精一杯であり、餞別をもらっていない者へ土産品を購入する余裕は経済的にもなかったのかもしれない。

「革命的」だった個包装

そこへ個包装された菓子土産が登場するやいなや、かつて「おかげ」を配っていた頃のことを思い出したかのように、菓子土産をもち帰るようになったのである。もっとも分配しやすく個包装されていたのは、大手菓子メーカーがグリコ森永事件を経て、毒物混入を避ける安全面からの配慮であり、彼らは予測される少子化社会において菓子販売量の減少を見越し、土産品市場に参入していた。

これらに加えて、菓子製造機械メーカーが中心となり、「新しいタイプの菓子土産」の成功をもとに企画から製造、販売までを一貫してサポートする体制を築き上げた。これにより必ずしも工場をもたなくても菓子土産はつくれるようになり、その市場への参入を促進させた。

こうしたいくつかの要因が重なり、職場などで不特定多数への分配に適した日持ちの長さ、個包装、安価、地域限定、そして、地名がわかりやく記されているなどの一定の要件を満たした菓子土産が「ばらまき用」として土産品売り場で大々的に紹介されるようになった。連休明けなどには出張や個人的な旅行から持ちかえられた全国各地の菓子土産が、職場の机の上に所狭しと並ぶ光景も珍しくなくなっている。

お土産の原材料

このように「菓子土産」が旅行の土産品として定着していくにつれ、地名は記されているものの、遠く離れた工場で海外の原材料を使って製造され、販売する土地との結びつきが希薄な「地域性」を極端に感じさせないものが各地で見られるようになった。

一方、2000年代後半になると地元の特産品原料を使い、企画、製造、販売まで一貫して地域内でおこなう地域性にとことんこだわった「特産品菓子土産」が登場した。ここにきて、旅行客が求める菓子土産の地域性とその「本物らしさ（真正性）」は自らの体内に取り入れて確認しなければならないまでにいたったのだろうか。

旅行が当たり前になった現在では、自分への記念品はもちろん、他人へ分ける菓子土産も買わないという人々さえいる。実際、職場で菓子土産をもらってばかりいることに精神的な負債だけでなく、ダイエットなどの健康面からも負担を感じ、菓子土産はもらいたくないと感じているのかもしれない。

しかし、それらの菓子生産を疎ましく感じている人々でさえも、旅行から帰った人々が個包装された菓子土産を分配する社会の構造に巻き込まれていることには異論がないのではないか。（後略）

