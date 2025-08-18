自宅トイレ前の角を曲がったら…「メッチャびびる」衝撃の光景1.5万いいね「コレはビビりますね笑」【ママリ】

「やっとスパイダーマンになれた」息子8歳の壁のぼり

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、トリッシュ(@torish935)さんの投稿したお写真です。子育てをしていると「なんでそんなことしてるの」と、叱りたいのについ笑ってしまうことも。3児の母トリッシュさんがトイレに行こうと角を曲がったところ…そこには衝撃の光景が広がっており…？そのお写真に、経験者からの共感の声が寄せられました。

子育てをしていると「なんでそんなことしてるの」と、叱りたいのについ笑ってしまうことも。一瞬唖然とした後に、やめなさい！と親の雷が落ちるのは度々見かける光景です。





3児の母・トリッシュ(@torish935)さんが、トイレに行こうと角を曲がったところ…そこには衝撃の光景が。そのお写真に、経験者からの共感の声が寄せられました。皆さんももしかすると、同じことをやったことがあるかもしれませんね。

©torish935

トイレ行こうと角曲がったら…

メッチャびびるやん😱

「やっとスパイダーまんになれた✨」という息子８才、いつからそこに？

小3の夏休み、息子はスパイダーまんになりました。

角を曲がってこの光景を見たら、腰を抜かしてしまうかも…。まさかそこに人がいるとは思いもしませんし、コスチュームには驚かされてしまいます。驚き、次に来るのは「よく登ったなあ」と感心でしょうか、最後にはお叱りかもしれませんね。



この投稿には「ケガだけしないようにお気を付けください😂」「懐かしいですやりたいのホントわかるw」といったコメントがありました。経験者からの「同じことしていました」と共感の声も寄せられ、コメント欄は懐かしさに浸る雰囲気に包まれていました。しかし安全第一で…！思わず笑ってしまう、かつ懐かしさも感じるような投稿でした。

