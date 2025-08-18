¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ã¥É¡×À¸¤ß¤Î¿Æ¤Î¿·ºî¥É¥é¥Þ¡ÖPluribus¡×¤Ï¡Ö¡Ø¥²ー¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥íー¥ó¥º¡Ù°ÊÍè¤ÎÂçºî¡×¤È¥Ü¥Ö¡¦¥ª¥Ç¥ó¥«ー¥¯´üÂÔ
¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ã¥É¡×¡õ¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡Ö¥Ù¥¿ー¡¦¥³ー¥ë¡¦¥½¥¦¥ë¡×¤Ç¥½¥¦¥ë¡¦¥°¥Ã¥É¥Þ¥óÌò¤ò±é¤¸¤¿¥Ü¥Ö¡¦¥ª¥Ç¥ó¥«ー¥¯¤¬¡¢Æ±¥·¥êー¥º¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¥ô¥£¥ó¥¹¡¦¥®¥ê¥¬¥ó¤Ë¤è¤ë¿·ºî¥É¥é¥Þ¡ÖPluribus¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Apple TV+¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥êー¥º¡ÖPluribus¡×¤Ï¡¢ÃÏµå¾å¤ÇºÇ¤âÉÔ¹¬¤Ê¿ÍÊª¤¬¡¢¡È¹¬Ê¡¡É¤ÇÀ¤³¦¤òµß¤ª¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯SF¥É¥é¥Þ¡£¥®¥ê¥¬¥ó¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¡¦´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¡¢¡Ö¥Ù¥¿ー¡¦¥³ー¥ë¡¦¥½¥¦¥ë¡×¤Ç¥¥à¡¦¥¦¥§¥¯¥¹¥éーÌò¤ò±é¤¸¤¿¥ì¥¤¡¦¥·ー¥Ûー¥ó¤¬¼ç±é¤¹¤ë¡£
ÊÆ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡ÖPluribus¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¥ª¥Ç¥ó¥«ー¥¯¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡Ö²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤â¤Î¤Î¡ÖÄ¶Âçºî¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö¡Ø¥²ー¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥íー¥ó¥º¡Ù°ÊÍè¤ÎºÇÂç¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖºÇ¶á¤ÎÂçºî¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢Â¿Ê¬¡Ø¥»¥ô¥¡¥é¥ó¥¹¡Ù°ÊÍè¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¡¢Apple TV+¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥ÈSF¥·¥êー¥º¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡Ö¡Ø¥»¥ô¥¡¥é¥ó¥¹¡Ù¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¬¤«¤ê¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡ØPluribus¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¯Âçºî¥·¥êー¥º¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖPluribus¡×¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥·ー¥º¥ó2¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜºî¡£¥®¥ê¥¬¥ó¡õ¥·ー¥Ûー¥ó¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ã¥É¡×¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤ÈÆ±¤¸¥Ë¥åー¥á¥¥·¥³½£¥¢¥ë¥Ð¥«ー¥¤Ç»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Apple¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ÖPluribus¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÀ¤³¦Æ±»þÇÛ¿®³«»Ï¡£
Source: