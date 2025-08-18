お土産は「その地域の特産品」である必要はない！　そう断言できる【納得の理由】

「白い恋人」「うなぎパイ」「ちんすこう」「博多通りもん」「東京ばな奈」……名物と言われるお菓子のお土産（菓子土産）であっても、実をいうと「特産品」ばかりではなかった？ 菓子土産を研究する鈴木美香子氏に話を聞いた（詳しくは、鈴木美香子『お土産の文化人類学』を参照）。

３つの世代

お菓子のお土産（菓子土産）は、時代によって変わってきました。ごく簡潔に、菓子土産の歴史を３つの世代に分けてたどってみます。第一世代は、古くから名物とされてきた餅やお団子ですね。明治時代に鉄道駅で販売されるようになりました。

たとえば、静岡名物で、つきたてのお餅にきな粉をまぶした「安倍川もち」、岡山の昔話である桃太郎で有名な「きびだんご」、伊勢のこし餡で包まれた「赤福餅」、京都の米粉で作った生地とニッキの風味が特徴の「八ッ橋」などです。保存性がよく、持ち運べて、由緒のあるお菓子です。

戦後になると、ひよこの形をした饅頭「博多ひよこ」や「東京ひよこ」、浜松のうなぎエキスを練り込んだパイ菓子「うなぎパイ」など、キャッチコピーをつくって人気を博す第二世代の菓子土産が出てきました。これらは必ずしも地域に根差した物語があるお土産ではありません。

他方で、70年代くらいまでは、一部の観光地のお土産は質が悪いものもあったそうです。「旅行者が観光地でお土産を買うのは一回きり」ですから、旅先から帰ってふたを開けたら腐っていたとか、カビていたとか、箱には木製と書いてあるのに中身がプラスチックだったとか、袋の大きさより中身が極端に少なかったということも。

そして70年代後半になると、北海道のラング・ド・シャでチョコレートを挟んだ「白い恋人」やカステラ生地でカスタードクリームを包んだ「萩の月」などが出てくる。クッキーやチョコレート、カスタードケーキなどの洋菓子で、高級感があり、地域限定を売りにする第三世代の菓子土産です。「東京ばな奈」が発売された1990年代半ば以降、駅や空港の売り場に菓子土産そのものが増えたことで、買って帰る人も増えたようです。

多くの人が好んで買う菓子土産は、個包装で、薄くて軽い、カバンに入れて持ち帰りやすいものです。ここまで紹介してきたお菓子もそうですが、あまり高額でない手軽なお土産として、会社で配るにもちょうど良いのではないでしょうか。

産地を気にする人は少なかった

しかし、意外にも、それらのお菓子のお土産がどこで作られたかについては、売る側も買う側もあまり気にしてきませんでした。そもそも、戦前は温泉せんべいや温泉まんじゅう、戦後はスポンジケーキに餡やクリームを入れた和洋菓子、クッキーやチョコレートのような洋菓子など、全国どこでも手に入るようなものが多かったからです。

ですが最近では、原材料の産地や製造地を気にする旅行者が増えています。

商品の包装裏には、原産地表示があります。JAS法という法律で表示が義務付けられていますが、実際には記号だけしかなく、どこで作られたかがわからないことも。その場合は、製造業者のホームページなどで記号を調べると、製造地や商品情報がわかります。

なぜ一目でわからない表記なのかというと、最近、「販売地と製造地が違うのはおかしい」と感じる旅行客が増えてきたことを、作り手側が気にしているからかもしれません。また、90年代頃から「フードマイレージ」（食品を輸送することで環境にかかる負荷を数字で表す）という考え方が日本でも注目されてきたことも関係している可能性もあります。

2013年には産地を偽った食品偽装問題があり、「食の安心・安全」への意識も強まりました。その結果、地産地消が推奨され、食材の産地に注目が集まるようになりました。最近では、スーパーの生鮮売り場でも、生産者の顔写真や名前が表示されていますよね。

加工・販売は別の特産も多かった

とはいえ、昔から、農産物や海産物は、産地と加工場所、販売場所は別でした。たとえば、北海道産の昆布は関西や北陸で加工していた。ですから、原材料地、製造地、販売地が異なることが「本物らしさ」を損なうとは限りません。

実際、今でも「北海道産小豆使用」などと原材料の産地が表示されている商品があります。それは、産地にこだわった素材が長年の販売実績と美味しさにつながり、本物らしさの証として信頼されてきたからです。

また、戦後の旅行ブームによって土産品の需要が増え、大量生産・大量販売が必要になりました。そのため、お菓子メーカーは土地代の高い都市部ではなく、郊外に工場を建て、コストを抑えるために輸入小麦など海外の材料を使うケースが増えました。

しかし、今では、菓子土産の業界でも、製造地を販売地の近くに置いて、地元の小麦や湧き水などを使って、原材料、製造地、販売地を一致させるという動きがある。世界中から自由に食材を取り寄せられるのに、あえて地元で完結する「地域完結型」になってきたのです。

こうなると、原材料や技術にこだわった「美味しさ」が失われる心配もあります。たとえば、高級な北海道産の小豆を使ったお菓子と、地元の小豆を使ったお菓子、どちらが本物らしいか。一概にどちらか一方が本物とは言えないのではないでしょうか。答えは一つではなく、それぞれの「本物らしさ」があるといえそうです。

