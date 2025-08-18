「薬膳」って結局、どんなものなの？ ゼロからはじめる薬膳・東洋医学の基本　【NHK明日から使える “新”東洋医学】

日常生活にすぐ取り入れられる東洋医学・薬膳の知恵

近年の猛暑により、今まで常識だと思っていたことだけでは、夏を健康的に乗り切ることが難しくなってきました。夏バテを引きずった「秋バテ」になってしまう方も多いようです。



そこでおすすめするのが「東洋医学」。『NHK明日から使える “新” 東洋医学』テキストでは、医師で大学教授の木村容子さんに夏対策の新しい常識を学びながら、スーパーやコンビニで買える食材を使った、料理研究家のワタナベマキさんによる手軽でおいしい薬膳レシピ、はり師・きゅう師の石垣英俊さんによるツボを刺激しながら行う簡単なエクササイズなど、日常生活にすぐ取り入れられる知恵を紹介しています。





今回は、東洋医学ならではの基本的な概念や用語解説を、テキストより特別公開。体やこころの調子を保つには、日々の養生が大切。なかでも大切なのは、食事です。東洋医学の知恵を生かした「薬膳」を取り入れて、体を内側から元気にしましょう。

NHK明日から使える “新” 東洋医学 書影

「薬膳」とは

薬膳とは、東洋医学の理論に基づき、季節や体質、体調に合わせて、食材を組み合わせる食事です。薬膳は「薬」と書きますが、「医食同源（いしょくどうげん）」という言葉があるように、江戸時代から「治療の前に養生」、すなわち“生活のしかた”が大切と考え、特に食事に関する「食養生」が重要視されてきました。



私たちがふだん口にしているあらゆる食べ物に、体に働きかける作用があるとされています。漢方薬でも、しょうが、シナモン、青じそなど、料理にも使用する食材を用いますが、加工して濃縮することで効能を高めて、薬になります。このため、身近な食べ物も自分の状況に合わせて活用すれば薬膳になります。



心身の不調は「五臓」のどれかが弱ったためと考えられます。薬膳ではその不調に対処するため、弱っている臓を補う食材を取り入れます。たとえば、猛暑で「心」が弱ったら、心の働きをよくするピーマンやゴーヤーを使います。また、旬の食材にはその時期に合った作用があるので、夏なら夏の、秋なら秋の食材を取り入れます。一般的に、暑い季節や温暖な地方でとれる食材は体を冷やすものが、寒い季節や寒冷地で栽培される食材は体を温めるものが多いとされています。

「五味（ごみ）」で五臓を補う

食べ物の味も五臓と関連します。「酸（さん）・苦（く）・甘（かん）・辛（しん）・鹹（かん）［塩］」の「五味」が、五臓（肝・心・脾・肺・腎）それぞれに作用するのです。たとえば、五臓の「肝」に作用するのは「酸味」です。イライラすると思ったら、酢で肝を補う。これが薬膳の考え方です。



五臓のバランスを整えるには、相剋関係にある味や食材を活用します。たとえば、アイスクリームにバルサミコ酢をかけるデザートは脾と肝の、甘いお汁粉に塩を少し入れたり、塩昆布を添えたりするのは脾と腎との相剋関係の活用と考えられます。



すしはバランスのよい料理です。酢の酸味は肝、日本茶の苦味は心、三杯酢の甘味は脾、わさびの辛味は肺、ネタは鹹味、すなわち腎と関係します。味で五臓のバランスを考えるのもおすすめです。

たとえば、「甘」は……

自然な甘み＝甘は、消化機能を向上させ、虚弱体質を補助します。代表的な食材は米、そば、いも類、かぼちゃ、小豆、肉類などです。

テキストでは、夏バテ対策の「脾」をいたわる「甘味」の食材を使ったレシピもご紹介

『NHK明日から使える “新” 東洋医学』テキストでは、夏バテや秋バテにもつながる「脾」の弱まりに対応した薬膳レシピやツボエクササイズなども紹介しています。

◆『NHK明日から使える “新” 東洋医学』テキストより

◆写真：邑口京一郎／スタイリング：池水陽子