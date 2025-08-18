「私の心狭いですよね？」LINEで質問ばかりしてくるママ友にイライラ…わざわざ聞くことですか？【ママリ】
ママ友にイライラしてしまったという経験はあるでしょうか。この記事では、何でもLINEで聞いてくるママ友についイライラしてしまうという投稿を紹介します。スマホで検索すればすぐにわかるようなことやなぜ自分に？と疑問に思うようなことを聞いてくるママ友がいるという投稿者さん。イライラするのは心が狭すぎるのかと悩んでいるそう。
ママ友についイライラ…
何でもかんでも聞いてくるママ友がウザいです😣
◯◯駅から◯◯（某ショッピングモール）って歩いて5分で着くの？
とかわざわざLINEで聞いてくることじゃなくない？って思ってしまいました。しかも私と行くわけじゃないし笑
◯◯どこで買ったの？とか、◯◯って場所は混んでる？とか聞かれすぎてイライラしてしまいます。私の心狭いですよね笑笑
自分に全く関係のないことをいろいろと聞いてくるママ友についイライラしてしまうという投稿者さん。よほど投稿者さんが聞きやすいのか、それとも聞けば教えてくれるはずだという絶大な信頼があるのかはわかりませんが、投稿者さんの立場からすると勘弁してほしいと思って当然だと思います。LINEを見る時間、返信を考える時間などママ友のLINEが投稿者さんの時間を奪っていることを自覚してもらいたいですよね。
何でも聞いてくるママ友にさまざまな声が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
いや、大体店の名前で検索したらアクセスで何分とか出てきますからね🤣私だったら今あなたがLINE打ってる携帯という機器の方が優秀で賢いから検索したらすぐ分かると思うよって言いたくなりますw言わないですけどねw
それは嫌ですね💦
調べた方が早いのに！
調べた方が早いというのは本当にその通りですよね。「スマホがあるのだからLINEで聞く前に検索したら？」とつい言いたくなってしまいますよね。ママ友が今後も変わることがなさそうであれば「このサイト良かったよ！口コミ参考になるよ！」とサイトを教え、投稿者さんの意見は言わないでおくというのも１つかもしれません。あとは質問への返事の頻度を遅くしたり、質問には「ネットで調べてみた？」と逆に質問してみてはどうでしょうか。どこかのタイミングでママ友が気付いてくれることを願わずにはいられないですね。
記事作成: こびと
（配信元: ママリ）