¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡ÄÃæÆü¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿£Ä£å£Î£Á¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡ÖÂÐºö¡×¡Ä¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤¬µ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë
¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£µ»þ£²£°Ê¬¡Ë¤Ï£±£¸Æü¡¢£Ä£å£Î£Á¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡áÁ°¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º£³£Á¡á¤¬£±£·Æü¤Î¡Ö£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡×ÃæÆüÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢ºå¿À»þÂå°ÊÍè¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Î£Ð£ÂÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤Ï¡¢À©µåÎÏ¤¬²ÝÂê¤Ç±¦ÂÇÀÊÂ¦¤Ø¤ÎÈ´¤±µå¤¬Â¿¤¤Æ£Ï²¤ËÂÐ¤·¡¢ÃæÆü¤ÏµåÃÄ»Ë¾å½é¤á¤Æ£±¡Á£¹ÈÖ¤Þ¤Çº¸ÂÇ¼Ô¤ò¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤±¤¬¿Í¤Ï½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤ÏÎ×¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¤é¡¢¹µ¤¨¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º¸¤òÊÂ¤Ù¤ëºö¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°Àï£±£°£µ£¹Æü¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ£Ï²¤Ï£µ²ó£µ°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£»î¹ç¤Ï±äÄ¹£±£²²ó¤Ç£Ä£å£Î£Á¤¬£µ¡½£´¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÂç¤Î£Ä£å£Î£Á¥Õ¥¡¥ó¤ÇÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢»î¹ç¤Î£Ö£Ô£Ò¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢ÂÐ¤¹¤ë¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ç¤¹¡£°æ¾å´ÆÆÄ¤â½àÈ÷¤ÏËüÁ´¡£Æ£Ï²ÂÐºö¤È¤·¤Æ´ñºö¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥¿¥á¥óÁ´°÷¤òº¸ÂÇ¼Ô¤Ç¤½¤í¤¨¤¿ºîÀï¤ò¾Ò²ð¤·¡Ö±¦ÂÇ¼Ô¤Ø¤Î¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤¬Â¿¤¤Æ£Ï²Åê¼ê¤ò¸«±Û¤·¤¿ºîÀï¡Ä¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£