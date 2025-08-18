女の子に嫌われて慌てたとき、冷静になる方法９パターン
想いを寄せる女の子の前ほど、カッコつけたり、意地を張りすぎたりして、下手をこき嫌われてしまう我々男性。女性から突きつけられた態度にうろたえて、慌ててしまいますが、そんなときこそ冷静さが必要です。そこでスゴレン読者からご意見を募った、「冷静になるためのノウハウ」をご紹介します。ぜひ、動揺した心のクールダウンにご活用ください。
【１】モテない男たちと飲む
モテない男友達と飲んでキズを舐め合うパターンです。モテないのは自分だけじゃない、とダメな自分を相対化することができます。持つべきものは友達です。ただし、いったんキズは癒されるのですが、恋愛的な向上がほとんどないのが玉に瑕です。
【２】筋トレ、勉強、趣味などで自分磨きをする
筋トレ、勉強、趣味など自分磨きをするパターンです。女の子から否定され、うろたえてしまうのは自分に自信がないからです。ここはいったん自己鍛錬の機会を持ち、いつの日か成長した姿を女の子に披露してみましょう。
【３】自分の悪いところを探す
相手の女の子の指摘を真摯に受け止め、この際自分の悪いところを探して直すよう努力してみるパターンです。片想いの女性は、自分の悪いところを教えてくれている大事な女神だと思えばこの苦難を乗り越えられるでしょう。
【４】川や海など自然の近くで気持ちを整理する
山や川、海など自然の近くでいったん気持ちを整理するパターンです。大自然に抱かれていると、片想いの女の子に少し嫌われたことなど大した問題ではないように感じる、かも知れません。
【５】将来もっと素敵な人に会えると自らに暗示をかける
もうダメだと女性との関係に見切りをつけて、将来もっと素敵な人に巡り会えると自己暗示をかけるパターンです。相手女性に執着しなくなる分、かえって自然な態度で接することができるため、再び良い関係に戻れる可能性もあります。
【６】他の女の子と仲良くする
一度心証を悪くした片想いの女の子のことは忘れて、他の女の子と仲良くするパターンです。他の女性と会ったり、メールすることで、片想いの女性に執着する気持ちをリセットして、再び中立的な態度で相手と接することができるかもしれません。
【７】ひとまず寝て忘れる
いったんその場はやり過ごすなり、解散するなりして、ひと晩寝て忘れてしまうパターンです。意外と夜が明ければ何事もなかったかのように、元の仲に戻っているかもしれません。また、ひと晩眠ることで、動揺した自分の心が鎮静化されるかもしれません。
【８】いったん距離を置く
想いを寄せる女の子との会う頻度やメール、電話の回数などを抑えて冷静になるパターンです。動揺した感情で名誉挽回しようとしても、さらに溝を深めかねません。その場から離れることで、自分や相手のことを客観的に捉えることができ、自分がとるべき次の言動が見えやすくなるかもしれません。
【９】ひと呼吸置いて「あ、そう」と平然と構える
とりあえず、ゆっくりと空気を吸って吐いてから、「あ、そう」と平然を装うパターンです。ひと呼吸置くことで、動揺した感情を少しでも立て直すことができるかもしれません。
以上、冷静になる９パターンいかがでしたか？ いずれにせよ、女性に嫌われて慌てたときはよっぽどの恋愛マスターでなければ、その場でのフォローは難しいと心得て、心も体もいったんその場やその関係から離れるのが得策のようです。また、他にはどんな「冷静さを取り戻す方法」があるのでしょうか？ 皆さんのご意見をお待ちしています。（熊山 准）
